Полномочия временного правления "Укрзализныци" продлили на три месяца

Кабинет министров решил продлить полномочия временного правления "Укрзализныци" на три месяца – до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщается в постановлении от 23 декабря №1368.

Главой правления останется Александр Камышин, который в 2012-2019 годах был менеджером по инвестициям SCM Рината Ахметова и входил в наблюдательный совет стивидорной компании Ахметова Portinvest. С 2020 года он работал в собственной инвестиционной компании Fortior Capital, а в июне 2021 года стал советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Членами правления также остаются Орест Логунов, Александр Перцовский, Евгений Лященко и Григорий Бойко.

Кроме того, вместо Романа Черницкого в состав правления вошли Евгений Шрамко и Павел Цубер. Первый возглавит вертикаль производственных мощностей (вагоноремонтные и локомотиворемонтные, производство шпал и другие заводы), а в сферу полномочий Цубера будет входить развитие и выполнение программы "Большая стройка" на "Укрзализныце".

Черницкий останется в "Укрзализныце" в должности директора по инфраструктуре, сообщила пресс-служба компании.

Напомним, что в октябре 2021 года Кабинет министров распустил наблюдательный совет "Укрзализныци" и взял на себя его полномочия, назначив правление компании.

После того, как будет избран новый состав наблюдательного совета, он должен будет подать на рассмотрение акционерного собрания кандидатуры новых членов правления.

Кабинет министров ожидал, что это произойдет до 31 декабря 2021 года, но теперь сроки сдвигаются на один квартал.