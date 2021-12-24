Тарифы на распределение газа: стали известны цены на 2022 год

Стали известны обновленные тарифы на распределение газа на следующий, 2022, год. Тарифы вышли почти на таком же уровне, как были в этом году. А для некоторых компаний установлены даже цифры поменьше.

Обновленные тарифы на распределение газа были утверждены Нацкомиссией по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Новые цены утвердили для 40 региональных компаний (облгазов), занимающихся распределением газа.

В отличие от тарифов на воду, которые выросли с 1 января довольно ощутимо, тариф на распределение газа кое-где даже уменьшился. Глава НКПЭКУ Валерий Тарасюк говорит, что этого удалось достичь благодаря договоренности с облгазами по стоимости газа, который идет на производственно-технологические расходы. Она установлена на уровне 7,42 гривны за кубометр, и договорились ее не повышать.

"Получилось даже меньше, и преимущественно благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как мы и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит", - говорит глава НКРЭКУ.

Таким образом, самые высокие тарифы на распределение газа вышли на уровне 1,99 грн за кубометр. Они установлены в следующих компаниях:

ЧАО Гадячгаз,

АО Закарпатпатгаз,

ПАО Лубныгаз,

АО Николаевгаз,

АО Тисменицагаз,

АО Харьковгаз,

АО Черновцыгаз.

В то же время самый низкий тариф на распределение газа 0,32 грн за кубометр вышел у Киевгаза. В пятерку облгазов с самыми низкими тарифами вошли также:

АО Харьковгоргаз – 0,43;

ЧАО Кременчуггаз – 0,46;

АО Криворожгаз – 0,53;

АО Черкассыгаз – 0,57 грн/кубометр.

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