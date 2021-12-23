Возле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБР

По предварительной информации, государству был нанесен ущерб на 78 млн гривен.

Государственное бюро расследований Хмельницкого проверяет причастность к незаконной добыче песка чиновников двух частных компаний, занимающихся строительством Хмельницкой атомной электростанции, а также правоохранителей, которые могли прикрывать преступление.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Незаконное использование недрами государственного значения могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций радиоактивного характера", - подчеркнули в Бюро.

По предварительной информации, незаконная добыча песка осуществлялась в течение 2018-2021 годов в санитарно-защитной и охранных зонах водоема-охладителя Хмельницкой АЭС. Этим был нанесен государству ущерб на 78 млн гривен.

22 декабря в ходе обысков работники ГБР изъяли бухгалтерские, налоговые и другие финансовые документы; проектную документацию по разработке и добыче полезных ископаемых; записи с данными "черной бухгалтерии".

Фото: dbr.gov.ua

Предварительная квалификация правонарушения - "злоупотребление властью, что повлекло тяжкие последствия, злоупотребления полномочиями, предоставление неправомерной выгоды, незаконную добычу полезных ископаемых" (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 240 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее депутата местного совета Киевской области заподозрили в незаконной добыче и продаже песка из киевского озера.