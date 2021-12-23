«Омикрон» сократит рост мировой экономики в четвертом квартале вдвое — Bloomberg
«Омикрон» наносит удар по мировой экономике в тот момент, когда пандемия вступает в свой третий год — согласно
Прогнозы экономистов
Согласно последним прогнозам экономистов Bloomberg, мировая экономика вырастет всего на 0,7% за последние три месяца года, что вдвое меньше, чем в предыдущем третьем квартале, и даже ниже темпов около 1%, наблюдавшихся непосредственно перед коронакризисом и обвалом экономик.
В зоне евро в четвертом квартале ожидается рост экономики только на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем прогнозировалось в ноябре до появления «омикрона».
Еще серьезнее снизились прогнозы по росту экономик развивающихся стран: экономика Китая должна вырасти только на 4,5% год к году (на 0,5 п.п. меньше предыдущего прогноза), Бразилии — на 0,2% (минус 2,6 п.п.).
Агентство отмечает, что на мировую экономику помимо распространения омикрон-штамма продолжает бросать тень и ускоряющаяся инфляция.
Показатель инфляции Федеральной резервной системы США в этом квартале вырос на 5% по сравнению с 4,3% в предыдущие три месяца. Потребительские цены в еврозоне и Великобритании растут в четвертом квартале согласно прогнозам минимум на 4,4%, а в Китае — на 2,1%.
Что известно о «Омикроне»
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Новый ковидный штамм потенциально может надолго затормозить рост экономики и отложить конец пандемии — согласно последним данным ВОЗ, «омикрон» распространяется быстрее, чем «дельта», и заражает привитых от ковида и выздоровевших.
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Различные страны начали ужесточать ковидные ограничения в связи с новым штаммом. Нидерланды на этих выходных первыми в Европе ввели новый жесткий локдаун — вплоть до ограничений на частные собрания.