«Омикрон» сократит рост мировой экономики в четвертом квартале вдвое — Bloomberg

«Омикрон» наносит удар по мировой экономике в тот момент, когда пандемия вступает в свой третий год — согласно прогнозу Bloomberg, новый штамм может сократить вдвое рост глобального ВВП в четвертом квартале. Об этом пишет Thebell.io.

Фото: ukrinform.ua

Прогнозы экономистов

Согласно последним прогнозам экономистов Bloomberg, мировая экономика вырастет всего на 0,7% за последние три месяца года, что вдвое меньше, чем в предыдущем третьем квартале, и даже ниже темпов около 1%, наблюдавшихся непосредственно перед коронакризисом и обвалом экономик.

В зоне евро в четвертом квартале ожидается рост экономики только на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем прогнозировалось в ноябре до появления «омикрона».

Еще серьезнее снизились прогнозы по росту экономик развивающихся стран: экономика Китая должна вырасти только на 4,5% год к году (на 0,5 п.п. меньше предыдущего прогноза), Бразилии — на 0,2% (минус 2,6 п.п.).

Агентство отмечает, что на мировую экономику помимо распространения омикрон-штамма продолжает бросать тень и ускоряющаяся инфляция.

Показатель инфляции Федеральной резервной системы США в этом квартале вырос на 5% по сравнению с 4,3% в предыдущие три месяца. Потребительские цены в еврозоне и Великобритании растут в четвертом квартале согласно прогнозам минимум на 4,4%, а в Китае — на 2,1%.

Что известно о «Омикроне»