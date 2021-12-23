Binance отказалась от ежеквартального сжигания своих токенов

Крупнейшая в мире по объемам торгов криптовалютная биржа Binance объявила, что отказывается от ежеквартального сжигания своих токенов в пользу системы автоматического сжигания. Об этом пишет РБК.

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Что известно

Ранее Binance использовала 20% своей прибыли, чтобы выкупить и сжечь токены Binance Coin. Последнее ежеквартальное уничтожение токенов Binance прошло 18 октября. Криптобиржа сожгла Binance Coin на $640 млн.

1 декабря в сети Binance Smart Chain вышло обновление Bruno, которое активировало автоматический механизм сжигания токенов Binance Coin. Теперь в каждом блоке уничтожается фиксированная доля комиссий за транзакции, которую взимают валидаторы.

По мнению разработчиков BSC, регулярное уничтожение токенов Binance Coin ускорит реализацию дефляционной модели и повысит стоимость альткоина.

По состоянию на 23 декабря в сети BSC автоматическим механизмом сжигания было уничтожено $17,9 тыс. Binance Coin (общей стоимостью $10,1 млн). Об этом сообщает сервис BurnBNB, который отслеживает уничтожение токенов криптобиржи Binance.

Что такое сжигание токенов

Сжигание токенов — это уничтожение определенного числа цифровых монет для уменьшения их эмиссии. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты. Все операции по сжиганию токенов записываются в блокчейн как транзакция. Поэтому любой может проверить, что монеты были уничтожены.