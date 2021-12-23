Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»

Государственный Укрэксимбанк был на грани больших оттоков средств из-за громкого скандала бывшего главы с журналистами. Это признала Оляна Гордиенко, председатель наблюдательного совета финучреждения во время итогового круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

Фото: epravda.com.ua

Могло быть хуже

«Был такой момент, когда казалось — сейчас все пойдут забирать (средства — авт.). Но сильные месседжи от регулятора и акционера помогли. Сильных оттоков не было», — отметила Оляна Гордиенко. В свою очередь Ярослав Матузка, заместитель главы НБУ, отвесил комплимент в ее адрес: «Мы очень внимательно следили за событиями. То, что нам не пришлось вмешиваться, свидетельствует о профпригодности наблюдательного совета. Слухи — слухами, но вы справились без помощи регулятора».

Следует отметить, что два фигуранта скандала были уволены только после вмешательства министра финансов.

«Мы благодарны, что попали на первые полосы и никак оттуда не уходим. Пожалуй, это хорошо для целей пиара. Но надеюсь, что мы сможем повернуть ситуацию на новые возможности как для банка, так и участников этого процесса», — заинтриговала Оляна Гордиенко.

Внимание: конкурс!

Напомним: 17 декабря был официально объявлен конкурс на главу Укрэксимбанка.

На должность вряд ли сможет претендовать иностранец. Это следует из условий конкурса.

В частности, кандидат на должность должен свободно владеть украинским языком, тогда как владение бизнесом на английском языке — вообще не обязательно, может расцениваться только как преимущество.

Также претендент должен иметь украинское гражданство или получить доступ и допуск к государственной тайне в соответствии с законодательством.

К финальному собеседованию с наблюдательным советом Укрэксимбанка, которое должно состояться 17 февраля, будут допущены 1?2 кандидата.