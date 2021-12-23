Венгрия в шестой раз повышает учетную ставку за шесть недель: борются с рекордной инфляцией

В Венгрии инфляция побила 14-летний рекорд в 7,4% в ноябре, а цель центробанка значительно ниже — 3%. Чтобы остановить быстрый рост цен, власти уже в шестой раз поднимают учетную ставку за шесть недель. Об этом сообщает Bloomberg.

Венгрия в шестой раз повышает учетную ставку за шесть недель: борются с рекордной инфляцией

В последний раз центробанк Венгрии поднял ставку на 20 базисных пунктов до 3,80% (в начале ноября было 2%). Это сделали после того, как премьер-министр Виктор Орбан объявил о замораживании ставок по ипотечным кредитам.

Центробанк также отменил программу покупки государственных и корпоративных облигаций и начал осуществлять операции своп для поддержки форинта, находящегося на минимумах по отношению к евро.

Правительство Венгрии уверяет, что эти шаги помогут побороть инфляцию, достигшую почти 14-летнего максимума в 7,4% в ноябре, при целевом значении 3%.

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