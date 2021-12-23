Акции европейских авиалиний достигли месячного максимума на новых данных об омикроне.

Европейские акции сектора путешествий и отдыха поднялись до месячного максимума на новостях о меньшей опасности омикрона, по сравнению с другими штаммами коронавируса, пишет Bloomberg.

Фото: bontryp.com

Индекс Stoxx 600 Travel&Leisure вырос на 2,7% после того, как шотландские исследователи обнаружили, что риск госпитализации от омикрона на две трети ниже, чем от штамма дельта.

Больше всего выиграли IAG SA, владеющие British Airways, и Air Holdings Plc, которые поднялись более чем на 4%. Также выросли гостиничная компания Accor SA и туроператор TUI AG. На росте авиалиний не отразился новый прогноз Ryanair, который предусматривает большие убытки за фискальный год, чем ожидалось ранее.

Изменение индекса Stoxx 600 Travel&Leisure в 2021

Источник: Bloomberg

Учитывая новые данные об омикроне, «лето 2022 может принести хорошие результаты благодаря быстрому восстановлению спроса после снятия ограничений», прогнозирует аналитик Morgan Stanley Каролина Дорес. В то же время, она предупредила, что обновленный прогноз Ryanair может сдержать рост сектора в краткосрочной перспективе.

Неудачный год для туризма

Индекс путешествий и отдыха за 2021 год вырос на 3% по сравнению с более широким Stoxx Europe 600. Это делает его наименее успешным сектором региона.

Такие авиалинии, как IAG, Wizz и Deutsche Lufthansa AG, за год упали в цене.