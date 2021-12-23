Рынок земли: в Prozorro объявили более 2 тысяч земельных аукционов

В системе ProZorro объявлено 2069 земельных аукционов. Большинство из них на аренду (1389) и 680 на продажу участков. Об этом передает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Рынок земли: в Prozorro объявили более 2 тысяч земельных аукционов

Какую землю будут продавать

Общая стоимость всех лотов с земельными участками для аренды — 52 млн. грн., их общая площадь — 9,5 тыс. га.

В первую пятерку регионов по совокупной стартовой стоимости таких лотов входят следующие области:

  • Одесская
  • Хмельницкая
  • Кировоградская
  • Львовская
  • Киевская

Общая стоимость лотов с земельными участками на продажу — 645 млн. грн., они охватывают площадь в 1?006 га. Здесь среди лидеров по стартовой стоимости лотов — Львовщина, Киевщина, Закарпатье, Одесщина, Харьковщина.

Предыстория торгов на Prozorro

Первые земельные аукционы в системе Prozorro.Продажи стартовали 8 ноября 2021 года.

Средний рост стартовой цены на земельных аукционах в системе ProZorro.Продажи — 200%. В среднем в них участвуют 4 участника.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ принял решение по процентам с микрокредитовНБУ принял решение по процентам с микрокредитов
Владелец Новой почты осудил украинцевВладелец Новой почты осудил украинцев
Транзит газа через ГТС Украины Газпромом завершенТранзит газа через ГТС Украины Газпромом завершен
В Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — ОпендатаботВ Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — Опендатабот
Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.
Блок рекламы


Похожие новости
Бизнес получил более 6 миллиардов кредитов под госгарантии — МинфинБизнес получил более 6 миллиардов кредитов под госгарантии — Минфин
Рекордный рынок IPO в США разочаровал инвесторов в 2021 годуРекордный рынок IPO в США разочаровал инвесторов в 2021 году
Нацбанк оштрафовал финучреждение на 51 тысячу. Причина — угрозы должникуНацбанк оштрафовал финучреждение на 51 тысячу. Причина — угрозы должнику
Тысяча гривен за вакцинацию может быть потрачена на лекарстваТысяча гривен за вакцинацию может быть потрачена на лекарства
Глобальный рынок M&A превысил $5 триллионов. Лидируют СШАГлобальный рынок M&A превысил $5 триллионов. Лидируют США
До 2025 года спрос на доходные дома может вырасти более чем в 2 раза — экспертДо 2025 года спрос на доходные дома может вырасти более чем в 2 раза — эксперт
К выплатам "тысячи за вакцинацию" собираются приобщить еще 13 банков, - ФедоровК выплатам "тысячи за вакцинацию" собираются приобщить еще 13 банков, - Федоров
Фермера из Житомирской области заподозрили в присвоении 1,2 тыс. га землиФермера из Житомирской области заподозрили в присвоении 1,2 тыс. га земли
Владельцы и арендодатели земли заплатят новые налоги с 2022 годаВладельцы и арендодатели земли заплатят новые налоги с 2022 года
Украинцы подали заявок на получение "ковидной тысячи" на 4,5 млрд грнУкраинцы подали заявок на получение "ковидной тысячи" на 4,5 млрд грн
Последние новости
Подгружаем последние новости