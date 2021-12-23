Рынок земли: в Prozorro объявили более 2 тысяч земельных аукционов

В системе ProZorro объявлено 2069 земельных аукционов. Большинство из них на аренду (1389) и 680 на продажу участков. Об этом передает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Какую землю будут продавать

Общая стоимость всех лотов с земельными участками для аренды — 52 млн. грн., их общая площадь — 9,5 тыс. га.

В первую пятерку регионов по совокупной стартовой стоимости таких лотов входят следующие области:

Одесская

Хмельницкая

Кировоградская

Львовская

Киевская

Общая стоимость лотов с земельными участками на продажу — 645 млн. грн., они охватывают площадь в 1?006 га. Здесь среди лидеров по стартовой стоимости лотов — Львовщина, Киевщина, Закарпатье, Одесщина, Харьковщина.

Предыстория торгов на Prozorro

Первые земельные аукционы в системе Prozorro.Продажи стартовали 8 ноября 2021 года.

Средний рост стартовой цены на земельных аукционах в системе ProZorro.Продажи — 200%. В среднем в них участвуют 4 участника.