Объемы производства "Укроборонпрома" в 2021 году выросли на 6,4 миллиарда гривен, - Гусев

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев убежден, что реформа ДК "Укроборонпром" обеспечит не только рост оборонной отрасли, но и усилит национальную безопасность Украины. Об этом он заявил во время круглого стола, организованного Институтом Горшенина и ОО StateWatch при поддержке интернет-портала LB.ua

"У нас есть закон о реформировании оборонной отрасли, который отвечает всем международным стандартам. И я убежден, что его воплощение, то есть сама реформа и преобразования, которые за ней следуют, принесут и рост производств, и усилят оборонную способность нашей страны", - отметил глава "Укроборонпрома".

Говоря об основных показателях деятельности Концерна за прошлый год, Юрий Гусев обратил внимание на то, что по результатам 2020 года объемы производства предприятиями «Укроборонпрома» выросли на 2% против 2019-го, а по результатам этого года прогнозируемый рост – почти на 21%. в прошлом году, это ориентировочно на 6,4 млрд. гривен больше.

Также, по его словам, на 20 декабря, предприятиями «Укроборонпрома» было изготовлено, модернизировано и отремонтировано более 3300 единиц вооружения и военной техники.

«Спецэкспортеры, входящие в состав государственного концерна, также демонстрируют рост: поступления средств от их деятельности только за 11 месяцев превысили показатель всего прошлого года на 9% или более чем на 44 млн долларов, а сумма заключенных контрактов выросла почти на 126 миллионов долларов, или на 20%.

В то же время благодаря торгам в системе Prozorro расчетная экономия, которую предприятия Концерна достигли с начала 2020 года, равняется почти 1,4 млрд грн. При этом в 2021 году подтвержденная экономия средств превысила показатель 2020 года на 58% и составила 715 млн грн», – отметил глава «Укроборонпрома».

Во время круглого стола Юрий Гусев презентовал план реформирования ДК «Укроборонпром» в 2022 году и напомнил, что трансформация концерна будет проходить в три этапа. Первые два – корпоратизация предприятий и формирование отраслевых научно-производственных объединений должны завершиться в апреле 2022 года, а на третьем этапе, который планируется начать в июне-июле 2022 года, будут проходить операции с имуществом этих предприятий.