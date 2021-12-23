Бизнес получил более 6 миллиардов кредитов под госгарантии — Минфин

Под госгарантии на портфельной основе на 1 декабря банки выдали для бизнеса 2213 кредита на общую сумму 6,674 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Бизнес получил более 6 миллиардов кредитов под госгарантии — Минфин

Какие банки выдали больше кредитов

По количеству выданных кредитов лидирует Приватбанк — 938 кредитов на общую сумму 858 млн гривен, что составляет около 79% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку в 2020 году.

Вторым по величине выданных кредитов на портфельной основе является Ощадбанк — 805 кредитов на общую сумму 2,302 млрд гривен.

Кредиты под госгарантии / Инфографика Минфина

В каких регионах программа самая популярная

Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве, где выдано 197 кредитов на 877 млн гривен.

В Днепропетровской и Львовской областях, которые входят в тройку лидеров, показатель выданных кредитов идентичен — по 141. При этом на Днепропетровщине общая сумма таких кредитов составила 415 млн. гривен, а на Львовщине — 378 млн. гривен.

По виду экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сферах:

  • оптовой и розничной торговли (776), на общую сумму 2,159 млрд грн
  • сельского хозяйства (627) — на 2,77 млрд грн
  • перерабатывающей промышленности (351) — на 1,505 млрд грн

Что известно о кредитах под госгарантии

Программа кредитов под госгарантии работает с 2020 года. Ее цель — упростить получение кредитов преимущественно для заемщиков, которым необходим капитал, и одновременно не имеющих необходимого залога для того, чтобы получить его в банке.

Министр финансов Сергей Марченко рекламировал госгарантии как программу для новых бизнесов и стартапов.

Размер госгарантий не может превышать 80% общей суммы таких долговых обязательств и 80% по каждому отдельному кредиту. Простыми словами государство будет покрывать для банка 80% риска.

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