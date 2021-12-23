Бизнес получил более 6 миллиардов кредитов под госгарантии — Минфин
Под госгарантии на портфельной основе на 1 декабря банки выдали для бизнеса 2213 кредита на общую сумму 6,674 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Какие банки выдали больше кредитов
По количеству выданных кредитов лидирует Приватбанк — 938 кредитов на общую сумму 858 млн гривен, что составляет около 79% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку в 2020 году.
Вторым по величине выданных кредитов на портфельной основе является Ощадбанк — 805 кредитов на общую сумму 2,302 млрд гривен.
Кредиты под госгарантии / Инфографика Минфина
В каких регионах программа самая популярная
Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве, где выдано 197 кредитов на 877 млн гривен.
В Днепропетровской и Львовской областях, которые входят в тройку лидеров, показатель выданных кредитов идентичен — по 141. При этом на Днепропетровщине общая сумма таких кредитов составила 415 млн. гривен, а на Львовщине — 378 млн. гривен.
По виду экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сферах:
- оптовой и розничной торговли (776), на общую сумму 2,159 млрд грн
- сельского хозяйства (627) — на 2,77 млрд грн
- перерабатывающей промышленности (351) — на 1,505 млрд грн
Что известно о кредитах под госгарантии
Программа кредитов под госгарантии работает с 2020 года. Ее цель — упростить получение кредитов преимущественно для заемщиков, которым необходим капитал, и одновременно не имеющих необходимого залога для того, чтобы получить его в банке.
Министр финансов Сергей Марченко рекламировал госгарантии как программу для новых бизнесов и стартапов.
Размер госгарантий не может превышать 80% общей суммы таких долговых обязательств и 80% по каждому отдельному кредиту. Простыми словами государство будет покрывать для банка 80% риска.