70% своего дохода среднестатистический украинец тратит на еду и коммуналку

В 2021 г. ежемесячный заработок среднестатистического украинца составил 10,4 тыс грн, а затраты — более 7 тыс грн: на еду — почти 5 тыс грн и коммуналку — 2,2 тыс грн. Такие данные привела Анна Шахдинарян, представитель Kantar Украина в своей презентации на конференции «FinYear outlines».

70% своего дохода среднестатистический украинец тратит на еду и коммуналку
Фото: focus.ua

Жизнь подорожала

По оценкам Kantar Украина, за последний год средний доход увеличился на 15,4%. При этом расходы на еду выросли на 17,2%, а коммунальные услуги подорожали на 30,5%.

Таким образом, доля расходов на жизнь увеличилась с 66 до 70%.

Только 3% хватает на все

По уровню благосостояния компания условно разделяет украинцев на три группы:

  • Низкое — 17%. Этой группе не хватает на еду (4%) и одежду (13%)
  • Среднее — 70%. Не хватает на бытовую технику (41%) и авто (29%).
  • Высокое — 13%. На жилье не хватает 10%. Только 3% населения не имеют материальных проблем.

Как росли цены

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам ноября 2021 года замедлился до 10,3% с 10,9% по итогам октября и с 11% — по итогам сентября.

В ноябре этого года была зафиксирована инфляция 0,8%, тогда как в ноябре прошлого она составляла 1,3%.

В целом за 11 месяцев этого года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая — 7,4%.

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