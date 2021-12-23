Рекордный рынок IPO в США разочаровал инвесторов в 2021 году

На рынке США в этом году прошло 481 первичное публичное размещение акций (без учета сделок со SPAC-компаниями), в ходе которых компании привлекли около $167 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

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Рекордный рынок

Это рекордный уровень, который превышает объем 2020 года. Несмотря на это, энтузиазм в отношении IPO в конце года снизился из-за нестабильности и невысоких показателей. По данным, собранным агентством, акции более половины компаний, которые провели IPO в этом году, торгуются ниже цены предложения.

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем акции компаний, вышедших на IPO в 2021 году, выросли всего на 1,6%. При этом индексы NASDAQ Composite и S&P 500 с начала года прибавили 20,5% и 24,7% соответственно, несмотря на значительную распродажу в ноябре.

Стоимость акций 347 компаний, вышедших на биржу в США в 2020 году, к сегодняшнему дню выросла в среднем на 46% по сравнению с ценой размещения.

Акции южнокорейского онлайн-ретейлера Coupang, который провел IPO на $4,6 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже в марте по $35 за бумагу, упали с момента размещения на 13%, до $30,28.

Бумаги сервиса такси DiDi Global, китайского аналога Uber, обвалились на 59% с момента IPO в конце июня. Компания разместила бумаги по $14, а 22 декабря они торговались по $5,78. Сейчас DiDi планирует провести делистинг своих американских акций и разместить бумаги в Гонконге.

Среди крупнейших размещений 2021 года рост продемонстрировали бумаги производителя электрокаров Rivian Automotive. Компания вышла на биржу в ноябре и привлекла $13,7 млрд. Ее IPO стало 13-м по величине в истории. Через месяц после своего дебюта акции Rivian торгуются по $95,58, на 22% выше цены IPO.

Выход на рынок

По словам президента фондовой биржи NASDAQ Нельсона Григгса, в январе и феврале 2022 года на рынок выйдут около 30 компаний, в том числе те, которые отложили IPO в 2021 году. Если эти размещения состоятся и будут успешными, то первая половина года станет исключительно хорошей для первичного рынка.