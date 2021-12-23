Золото дорожает на ослаблении доллара

Стоимость золота в четверг утром растет на фоне ослабления доллара к мировым валютам, опасения вокруг коронавируса также поддерживают цену на драгоценный металл. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Торги на бирже

По состоянию на 8.23 цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,31%, или на 5,65 доллара, до 1807,85 доллара за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,39%, до 22,907 доллара за унцию.

Индекс доллара (его курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в среду опустился на 0,4%, в четверг — снижается на 0,04%, до 96,04 пункта. Ослабление доллара поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

Коронавирус золоту не страшен

Сохранение неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом также в целом позитивно для стоимости драгоценного металла, который традиционно считается более надежным активом.

В ряде стран наблюдаются высокие темпы заражения, что приводит к ужесточению властями карантинных ограничений. Так, в среду в китайском городе Сиань власти объявили карантин на фоне роста заболеваемости covid-19.