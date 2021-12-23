Нацбанк оштрафовал финучреждение на 51 тысячу. Причина — угрозы должнику

Национальный банк применил штрафные санкции к финансовому учреждению за нарушение требований коллекторского закона. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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О какой компании идет речь

НБУ выявил факты нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности со стороны ООО «Глобал Кредит».

Поэтому регулятор оштрафовал финучреждение на 51 тыс. грн — минимальный размер штрафа — за нарушение требований по этическому поведению.

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг принял такое решение 22 декабря.

Коллекторы в Украине

В Украине в 2021 году впервые появилось законодательство о коллекторских компаниях и финучреждениях, занимающихся урегулированием просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Все компании, которые на момент вступления в силу закона, работавшие на этом рынке, должны были в месячный срок подать в НБУ необходимые документы для включения их в реестр коллекторских компаний. Для новых юрлиц ограничительных сроков нет.

После 14 октября 2021 г. в случае отсутствия компании в реестре, кредитодатель или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с такой компанией.

Куда жаловаться на неэтичное поведение коллекторов

Также напоминаем, что в апреле президент Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий защиту должников от шантажа со стороны коллекторов.

О нарушении можно сообщить Нацбанку. Два факта неэтичного поведения приводят к досрочному разрыву договора.