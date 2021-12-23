Рынки США растут на низких оборотах

В среду американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 1,02%, закрывшись на отметке 4?696 пунктов.

Фото: epravda.com.uа

Среди крупнейших компаний США , лидерами роста стали акции компании Tesla, взлетевшие сразу на 7,4%, и акции Abbott Laboratories, прибавившие 2,7%.

Аутсайдерами стали акции Oracle Corporation, снизившиеся на 1,8%, и акции компании Meta Platforms, просевшие на 1,1%.

В преддверии Рождества

Поскольку на рынках США , в преддверии Рождества, еще со вчера стали значительно падать обороты, волатильность на рынках повысилась. Поэтому даже из-за незначительных поводов рынок склонен к достаточно сильным изменениям.

Вчера в Америке были опубликованы уточненные данные по динамике ВВП США за третий квартал. В этот раз данные были пересмотрены в сторону повышения до 2,3%, вместо ранее опубликованных данных в размере 2,1%. И в дополнение к этому, по данным Conference Board, индекс доверия американских потребителей в декабре вырос до 115,8 пунктов, против 110,8 пунктов и 111,9 пунктов в ноябре.

Так же президент США Джо Байден обнадежил инвесторов касательно вопроса о принятии так называемого социального законопроекта в размере $1,75 трлн. Байден заявил, что он и сенатор Джо Манчин (штат Вирджиния) «собираются что-то сделать» по данному законопроекту.

Напомню, ранее Манчин заявил, что на фоне выросшей инфляции он выступает против данного законопроекта, а без его голоса Демократы не смогут набрать нужное количество голосов в Сенате США .