СБУ остановила контрабандистов с 10 г осмия стоимостью свыше $2 млн.

Стоимость осмия в 30 раз превышает цену золота.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Херсонской области предотвратили нелегальный вывоз из Украины 10,05 г одного из самых дорогих в мире металлов.

Речь об осмии: его стоимость в 30 раз превышает цену золота, информирует пресс-центр СБУ .

Сообщается, что два гражданина Украины пытались незаконно переправить 10,05 г металла в одну из соседних стран.

"Правоохранители разоблачили правонарушителей во время проведения таможенного досмотра в международном пункте пропуска «Кучурган-Первомайск». 10,05 г редкого металла обнаружили в ручной клади одного из злоумышленников. По предварительной оценке, изъятое вещество – осмий 187 – является одним из самых дорогих. Рыночная цена составляет до 200 тыс. долларов США за один грамм", – сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса.

СБУ инициировала проведение экспертизы по установлению обстоятельств правонарушения.