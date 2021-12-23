СБУ остановила контрабандистов с 10 г осмия стоимостью свыше $2 млн.
Стоимость осмия в 30 раз превышает цену золота.
Сотрудники Службы безопасности Украины в Херсонской области предотвратили нелегальный вывоз из Украины 10,05 г одного из самых дорогих в мире металлов.
Речь об осмии: его стоимость в 30 раз превышает цену золота, информирует пресс-центр СБУ.
Сообщается, что два гражданина Украины пытались незаконно переправить 10,05 г металла в одну из соседних стран.
"Правоохранители разоблачили правонарушителей во время проведения таможенного досмотра в международном пункте пропуска «Кучурган-Первомайск». 10,05 г редкого металла обнаружили в ручной клади одного из злоумышленников. По предварительной оценке, изъятое вещество – осмий 187 – является одним из самых дорогих. Рыночная цена составляет до 200 тыс. долларов США за один грамм", – сказано в сообщении.
СБУ инициировала проведение экспертизы по установлению обстоятельств правонарушения.