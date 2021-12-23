В Одессе жильцы ЖК перекрыли дорогу из-за промышленного тарифа на электричество

В Одессе жители ЖК «Эталон», платящие по промышленному тарифу за электричество, сегодня утром перекрыли улицу Малиновского, сообщает "Думская".

Люди ходят по пешеходному переходу с надеждой, что на их проблему обратит внимание городская власть. По словам участников акции, сейчас они платят за 1 кВт/ч 5,6 грн, а в ближайшее время им выставят счета уже по 7-8 гривен за киловатт. При этом, потребительский тариф в Украине составляет 1,68 грн.

Дома уже давно введены в эксплуатацию, но в ДТЭК по-прежнему числятся как строительные площадки.

По словам участников акции, есть вариант опломбировать потребительские счетчики и установить по ним тариф 1,68 грн.

"УКС нас кормит обещаниями, но пока они решают с ДТЭК, необходимо получить справедливый бытовой тариф — 1,68 за кВт, — рассказал председатель ОСМД «Эталон» Владислав Ершов. — ДТЕК заявляет, что нужно получить новые техусловия, но у нас уже есть Ту и по их же словам. лучше они уже не будут. Так что это все отговорки монополиста, которого устраивает получать с 500 одесситов огромную переплату. Мы хотим привлечь внимание города, монополиста (ДТЕК — ред.), может нас и центральная власть услышит.

По нашей информации, сейчас в Одессе около пятидесяти домов с «промышленными» ценами на свет, но активно свою позицию отстаивают лишь жильцы 7-8 жилых комплексов".

Как рассказал «Думской источник в горсовете, технические условия, которые выдаются застройщику, не могут быть использованы для определения тарифов на электроэнергию.

«ТУ выдаются для того, чтобы можно было обеспечить безопасную, согласно нормам, внутреннюю и наружную разводку, чтобы в случае необходимости была реконструирована ТП, чтобы справилась, но это не про тарифы, — отметил источник. — Если застройщик не выполнил ТУ, то дому может не хватить электроэнергии, но поставляют они ее населению по соответствующему тарифу».

По словам источника, в Одессе уже давно сложилась ситуация, когда под каждый строящийся дом закладываются непомерно высокие технические условия, в разы превышающие нужды дома: «Фактически перекладывается обязанность развития сетей на чужие плечи. Некоторые застройщики просто не выполняют эти условия, другие же строят и передают сети, а потом еще и годами ждут переключения на гражданский тариф. Ситуация складывается потому, что ДТЭК выгодно продавать энергию в разы дороже».

Напомним, несколько дней назад на поселке Котовского жители комплекса «Острова» провели аналогичную акцию — люди перекрывали улицу Семена Палия с требованием перевести их с промышленного тарифа на электроэнергию на гражданский. 21 декабря одесская общественная организация «Cпільна мета» направила в Нацкомиссию госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг жалобу на нарушения в работе регионального филиала ДТЭК, из-за которых жители новостроев вынуждены платить за электроэнергию по завышенному в 3-4 раза тарифу.