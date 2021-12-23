Экспорт американского оружия в 2021 году сократился на 21%

В 2021-м финансовом году продажи оружия сократились до 138 млрд долларов против 175 млрд в 2020-м.

Экспорт американского оружия в 2021 году сократился на 21%
Ан-64 Apache
Фото: pinterest.com

Продажа американской военной техники и вооружения иностранным правительствам снизилась на 21%. Госдепартамент США раскрыл данные о военных продажах за 2021 финансовый год, завершившийся 30 сентября.

По данным Госдепа, в предыдущем финансовом году продажи оружия сократились до 138 млрд долларов против 175 млрд долларов в 2020-м, передает Голос Америки.

В частности, в 2021 году Австралии США продали ударные вертолеты AH-64E Apache стоимостью 3,5 млрд долларов, а Израиль получил вертолеты CH-53K стоимостью 3,4 млрд долларов.

Отмечается, что администрация Байдена отказалась от продажи наступательного оружия Саудовской Аравии из-за жертв среди мирного населения в Йемене и намерена объявить новую политику экспорта оружия, в которой при оценке соглашений будет уделяться особое внимание правам человека.

"Администрация Джо Байдена отошла от некоторых агрессивных методов продажи оружия, которые практиковались при предыдущем президенте Дональде Трампе", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что во время визита в США предоставил американской стороне список потребностей Вооруженных сил. В ответ получил "достаточно положительные сигналы" по поводу перспектив их удовлетворения.

В интервью американскому телеканалу CNN Резников заявил, что Украина нуждается в международной поддержке для сдерживания агрессора.

"Нам не нужны здесь американские или канадские солдаты, чтобы воевать за нас. Мы будем бороться сами. Но нам нужно вооружение, нам нужна радиолокационная борьба", - подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.

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