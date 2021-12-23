Тысяча гривен за вакцинацию может быть потрачена на лекарства

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как ведется подготовка к тому, чтобы вакцинированные граждане страны могли потратить "1000 гривен Зеленского" не только на музеи и билеты на поезд, но и на лекарства.

Украинцам решили разрешить покупать медицинские препараты в аптеках за тысячу гривен, которые они получат в приложении "Дія" за полный курс вакцинации от коронавируса. По словам Федорова, в решении данного вопроса есть ряд сложностей, которые Минцифры постарается в ближайшее время решить.

Стоит отметить, что купить лекарства за "Вовину тысячу" смогут только украинцы старше 60 лет. Остальным придется ходить в театры и покупать книги. Тем не менее, даже чтобы дать возможность пенсионерам потратить деньги, выделенные на поддержку бизнеса в период карантина из госбюджета, необходимо подготовить систему.

Министр цифровой трансформации рассказал, что банки Украины готовят к выпуску пластиковые карты, чтобы граждане пожилого возраста не испытывали трудностей с покупкой лекарств в обычных аптеках или онлайн. Ожидается, что такая возможность у украинских пенсионеров появится во второй половине января.

"Мы работаем с банками, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы. Лекарства же можно покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать (физические) карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность. Мы сейчас финализуем техническую составляющую. Точно можно будет физически купить в аптеках, относительно онлайн – сейчас мы работаем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Но я думаю, что будут максимально открыты возможности для людей постарше", – объяснил глава Минцифры.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы уже начали активно тратить "ковидную" 1000 гривен. Что покупают вакцинированные граждане?