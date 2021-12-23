Тысяча гривен за вакцинацию может быть потрачена на лекарства

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как ведется подготовка к тому, чтобы вакцинированные граждане страны могли потратить "1000 гривен Зеленского" не только на музеи и билеты на поезд, но и на лекарства.

Есть нюансы: украинцам рассказали, когда и как можно будет потратить “1000 гривен Зеленского“ на лекарства

Украинцам решили разрешить покупать медицинские препараты в аптеках за тысячу гривен, которые они получат в приложении "Дія" за полный курс вакцинации от коронавируса. По словам Федорова, в решении данного вопроса есть ряд сложностей, которые Минцифры постарается в ближайшее время решить.

Стоит отметить, что купить лекарства за "Вовину тысячу" смогут только украинцы старше 60 лет. Остальным придется ходить в театры и покупать книги. Тем не менее, даже чтобы дать возможность пенсионерам потратить деньги, выделенные на поддержку бизнеса в период карантина из госбюджета, необходимо подготовить систему.

Есть нюансы: украинцам рассказали, когда и как можно будет потратить “1000 гривен Зеленского“ на лекарства

Министр цифровой трансформации рассказал, что банки Украины готовят к выпуску пластиковые карты, чтобы граждане пожилого возраста не испытывали трудностей с покупкой лекарств в обычных аптеках или онлайн. Ожидается, что такая возможность у украинских пенсионеров появится во второй половине января.

"Мы работаем с банками, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы. Лекарства же можно покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать (физические) карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность. Мы сейчас финализуем техническую составляющую. Точно можно будет физически купить в аптеках, относительно онлайн – сейчас мы работаем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Но я думаю, что будут максимально открыты возможности для людей постарше", – объяснил глава Минцифры.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы уже начали активно тратить "ковидную" 1000 гривен. Что покупают вакцинированные граждане?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ принял решение по процентам с микрокредитовНБУ принял решение по процентам с микрокредитов
Владелец Новой почты осудил украинцевВладелец Новой почты осудил украинцев
Транзит газа через ГТС Украины Газпромом завершенТранзит газа через ГТС Украины Газпромом завершен
В Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — ОпендатаботВ Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — Опендатабот
Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.
Блок рекламы


Похожие новости
До 2025 года спрос на доходные дома может вырасти более чем в 2 раза — экспертДо 2025 года спрос на доходные дома может вырасти более чем в 2 раза — эксперт
К выплатам "тысячи за вакцинацию" собираются приобщить еще 13 банков, - ФедоровК выплатам "тысячи за вакцинацию" собираются приобщить еще 13 банков, - Федоров
АМКУ оштрафовал три связанные с Roshen компании на 283 млн гривенАМКУ оштрафовал три связанные с Roshen компании на 283 млн гривен
Противоаварийные работы в Гостином дворе будут стоить 38 млн. гривенПротивоаварийные работы в Гостином дворе будут стоить 38 млн. гривен
Илон Маск заплатит $11 млрд налогов: это может стать рекордом в истории СШАИлон Маск заплатит $11 млрд налогов: это может стать рекордом в истории США
Налоговая отменила доначисление "Синево" 1,1 млрд гривенНалоговая отменила доначисление "Синево" 1,1 млрд гривен
"Тысяча за вакцинацию": Киберполиция будет отслеживать все подозрительные выплаты"Тысяча за вакцинацию": Киберполиция будет отслеживать все подозрительные выплаты
Сегодня в Украине официально стартовал проект "Тысяча за вакцинацию"Сегодня в Украине официально стартовал проект "Тысяча за вакцинацию"
НКРЭКУ отменила штраф в почти 1,2 млн гривень для "Нафтогаза"НКРЭКУ отменила штраф в почти 1,2 млн гривень для "Нафтогаза"
Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.
Последние новости
Подгружаем последние новости