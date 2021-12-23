ФОП первой группы станет меньше: кого оставят и кого исключат

В Украине хотят изменить правила распределения физлиц-предпринимателей (ФОПов) по группам. Для ФОПов І группы изменят как максимальную величину дохода, так и сократят виды предпринимательской деятельности, которые смогут принадлежать к этой группе.

Соответствующие изменения внесены в законопроект №6348, ждущий своего рассмотрения в Верховной Раде.

Согласно этому законопроекту, к І группе смогут принадлежать только те ФОПы, чей годовой доход не превышает 165 минимальных зарплат (сейчас это чуть более 1 млн гривен).

При этом будет также ограничение по видам деятельности. Оставаться на І группе смогут только те предприниматели, которые занимаются розничной торговлей на рынках и бытовыми услугами.

В частности, оставаться на І группе смогут лишь ФОПы, которые занимаются такими видами деятельности:

розничной торговлей с торговых мест на рынках;

производством или ремонтом обуви, одежды, галантереи, бытовых текстильных и кожаных изделий по индивидуальному заказу;

парикмахерскими услугами, маникюром, педикюром и т.п.;

клининговыми услугами по индивидуальному запросу;

репетиторством;

гувернантскими услугами, в том числе частным воспитанием детей;

содержанием и уходом за животными, в том числе и дрессировкой;

фотоуслугами;

социальной помощью без проживания.

Для ФОПов ІІ группы будут установлены такие правила:

штатная численность сотрудников не более 10 человек;

годовой фонд оплаты труда не более 834 минимальных зарплат ( около 5,5 млн грн).

А вот для ФОПов ІІІ группы хотят увеличить суммарный годовой доход. Для более чем 10 наемных работников допустимая сумма доходов составит до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн гривен).

К ФОПам І и ІІ группы не будут принадлежать:

торговцы, занимающиеся оптовыми продажами;

интернет-провайдеры;

риелторы;

аптечные торговцы;

владельцы частных медклиник;

врачи;

строители.

На сегодня для ФОПов установлены такие налоги:

І группа – 227 грн/мес;

ІІ группа- 1200 грн/мес;

ІІІ группа – 3-5% от дохода.

Напомним, Верховная Рада не проголосовала за отмену установки кассовых аппаратов для ФОП. Таким образом, с 1 января 2022 года почти все ФОП будут обязаны установить у себя регистраторы расчетных операций (РРО).