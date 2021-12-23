ФОП первой группы станет меньше: кого оставят и кого исключат
В Украине хотят изменить правила распределения физлиц-предпринимателей (ФОПов) по группам. Для ФОПов І группы изменят как максимальную величину дохода, так и сократят виды предпринимательской деятельности, которые смогут принадлежать к этой группе.
Соответствующие изменения внесены в законопроект №6348, ждущий своего рассмотрения в Верховной Раде.
Согласно этому законопроекту, к І группе смогут принадлежать только те ФОПы, чей годовой доход не превышает 165 минимальных зарплат (сейчас это чуть более 1 млн гривен).
При этом будет также ограничение по видам деятельности. Оставаться на І группе смогут только те предприниматели, которые занимаются розничной торговлей на рынках и бытовыми услугами.
В частности, оставаться на І группе смогут лишь ФОПы, которые занимаются такими видами деятельности:
- розничной торговлей с торговых мест на рынках;
- производством или ремонтом обуви, одежды, галантереи, бытовых текстильных и кожаных изделий по индивидуальному заказу;
- парикмахерскими услугами, маникюром, педикюром и т.п.;
- клининговыми услугами по индивидуальному запросу;
- репетиторством;
- гувернантскими услугами, в том числе частным воспитанием детей;
- содержанием и уходом за животными, в том числе и дрессировкой;
- фотоуслугами;
- социальной помощью без проживания.
Для ФОПов ІІ группы будут установлены такие правила:
- штатная численность сотрудников не более 10 человек;
- годовой фонд оплаты труда не более 834 минимальных зарплат ( около 5,5 млн грн).
А вот для ФОПов ІІІ группы хотят увеличить суммарный годовой доход. Для более чем 10 наемных работников допустимая сумма доходов составит до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн гривен).
К ФОПам І и ІІ группы не будут принадлежать:
- торговцы, занимающиеся оптовыми продажами;
- интернет-провайдеры;
- риелторы;
- аптечные торговцы;
- владельцы частных медклиник;
- врачи;
- строители.
На сегодня для ФОПов установлены такие налоги:
- І группа – 227 грн/мес;
- ІІ группа- 1200 грн/мес;
- ІІІ группа – 3-5% от дохода.
Напомним, Верховная Рада не проголосовала за отмену установки кассовых аппаратов для ФОП. Таким образом, с 1 января 2022 года почти все ФОП будут обязаны установить у себя регистраторы расчетных операций (РРО).