ФОП первой группы станет меньше: кого оставят и кого исключат

В Украине хотят изменить правила распределения физлиц-предпринимателей (ФОПов) по группам. Для ФОПов І группы изменят как максимальную величину дохода, так и сократят виды предпринимательской деятельности, которые смогут принадлежать к этой группе.

В Украине станет меньше ФОПов первой группы: правительство изменит правила

Соответствующие изменения внесены в законопроект №6348, ждущий своего рассмотрения в Верховной Раде.

Согласно этому законопроекту, к І группе смогут принадлежать только те ФОПы, чей годовой доход не превышает 165 минимальных зарплат (сейчас это чуть более 1 млн гривен).

При этом будет также ограничение по видам деятельности. Оставаться на І группе смогут только те предприниматели, которые занимаются розничной торговлей на рынках и бытовыми услугами.

В Украине станет меньше ФОПов первой группы: правительство изменит правила

В частности, оставаться на І группе смогут лишь ФОПы, которые занимаются такими видами деятельности:

  • розничной торговлей с торговых мест на рынках;
  • производством или ремонтом обуви, одежды, галантереи, бытовых текстильных и кожаных изделий по индивидуальному заказу;
  • парикмахерскими услугами, маникюром, педикюром и т.п.;
  • клининговыми услугами по индивидуальному запросу;
  • репетиторством;
  • гувернантскими услугами, в том числе частным воспитанием детей;
  • содержанием и уходом за животными, в том числе и дрессировкой;
  • фотоуслугами;
  • социальной помощью без проживания.

Для ФОПов ІІ группы будут установлены такие правила:

  • штатная численность сотрудников не более 10 человек;
  • годовой фонд оплаты труда не более 834 минимальных зарплат ( около 5,5 млн грн).

А вот для ФОПов ІІІ группы хотят увеличить суммарный годовой доход. Для более чем 10 наемных работников допустимая сумма доходов составит до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн гривен).

К ФОПам І и ІІ группы не будут принадлежать:

  • торговцы, занимающиеся оптовыми продажами;
  • интернет-провайдеры;
  • риелторы;
  • аптечные торговцы;
  • владельцы частных медклиник;
  • врачи;
  • строители.

На сегодня для ФОПов установлены такие налоги:

  • І группа – 227 грн/мес;
  • ІІ группа- 1200 грн/мес;
  • ІІІ группа – 3-5% от дохода.

Напомним, Верховная Рада не проголосовала за отмену установки кассовых аппаратов для ФОП. Таким образом, с 1 января 2022 года почти все ФОП будут обязаны установить у себя регистраторы расчетных операций (РРО).


Марченко Любов, Тудей

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