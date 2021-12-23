В Минсоцполитики объяснили, как будут расти пенсии в 2022 году

Средняя пенсия на конец 2022 года будет составлять 4533 грн и на 15% превышать фактический прожиточный минимум.

В Минсоцполитики объяснили, как будут расти пенсии в 2022 году
Фото: 2017god.org

После повышения выплат в несколько этапов средняя пенсия к концу 2022 года в Украине составит 4533 грн и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум.

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В частности в календаре повышения пенсий на следующий год предусмотрены следующие шаги:

  • с января повышение пенсий людям, получившим инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;
  • в марте – индексация пенсий;
  • в апреле – перерасчет пенсий работающим пенсионерам;
  • в июле, октябре и декабре будет повышение в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной заработной платы;
  • с октября – введение доплат для пенсионеров старше 70 лет.

Как отметили в Минсоцполитики, с октября следующего года минимальная пенсия для людей старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, составит 3000 грн. Следовательно, минимальная пенсия для этой категории с 2020 по 2022 год вырастет на 83% - с 1638 грн до 3000 грн, то есть значительно быстрее, чем средняя.

“В результате реализации запланированных на следующий год повышений средняя пенсия на конец 2022 будет составлять 4533 грн и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум. А по сравнению с началом 2020 года она вырастет почти на 50%”, - подчеркнули в ведомстве.

С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия в Украине выросла до 2600 гривень. В Министерстве экономики отметили, что это десятое повышение пенсий за этот год.

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