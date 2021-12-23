В Минсоцполитики объяснили, как будут расти пенсии в 2022 году
Средняя пенсия на конец 2022 года будет составлять 4533 грн и на 15% превышать фактический прожиточный минимум.
После повышения выплат в несколько этапов средняя пенсия к концу 2022 года в Украине составит 4533 грн и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум.
Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
В частности в календаре повышения пенсий на следующий год предусмотрены следующие шаги:
- с января повышение пенсий людям, получившим инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;
- в марте – индексация пенсий;
- в апреле – перерасчет пенсий работающим пенсионерам;
- в июле, октябре и декабре будет повышение в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной заработной платы;
- с октября – введение доплат для пенсионеров старше 70 лет.
Как отметили в Минсоцполитики, с октября следующего года минимальная пенсия для людей старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, составит 3000 грн. Следовательно, минимальная пенсия для этой категории с 2020 по 2022 год вырастет на 83% - с 1638 грн до 3000 грн, то есть значительно быстрее, чем средняя.
“В результате реализации запланированных на следующий год повышений средняя пенсия на конец 2022 будет составлять 4533 грн и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум. А по сравнению с началом 2020 года она вырастет почти на 50%”, - подчеркнули в ведомстве.
С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия в Украине выросла до 2600 гривень. В Министерстве экономики отметили, что это десятое повышение пенсий за этот год.