"Киевводоканал" анонсировал повышение тарифов на холодную воду

В Киеве повысят тарифы на централизованное холодное водоснабжение и водоотвод в общей сложности до 30,384 грн за 1 кубометр.

Соответствующее решение на заседании приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает пресс-служба АО "Киевводоканал".

"Пересмотр тарифов комиссией обусловлен увеличением расходов на электроэнергию, увеличением расходов на теплоэнергию, увеличением расходов на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем", - говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" отметили, что на рост тарифов также повлияло подписание президентом 20 декабря 2021 года закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений", что приводит к увеличению расходов на налоги и сборы.

"Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м? (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них: централизованное водоснабжение 16,164 грн/м? с НДС; централизованный водоотвод 14,22 грн/м? с НДС", - уточняют в АО.

Там добавляют, что расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб.м холодной воды, возрастут на 32,50 грн.

На сегодняшний день тариф для населения на централизованное холодное водоснабжение в Киеве составляет 13,344 грн/м3, водоотвод - 12,036 грн/м3.