Украина подписала газовое соглашение с Венгрией в обход "Газпрома"

Договор означает первое с 2014 года увеличение гарантированных мощностей для импорта газа из Европы.

Украина подписала газовое соглашение с Венгрией в обход "Газпрома"
Фото: Оператор ГТС України

Операторы газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и Венгрии (FGSZ) заключили соглашение о взаимодействии для внедрения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину с 1 января 2022 года.

Об этом глава ОГТСУ Сергей Макогон рассказал в интервью Суспильному.

Соглашение направлено на расширение круга источников поставок газа и соответствующее усиление энергетической безопасности Украины. Согласно ему, Украина увеличивает гарантированные мощности почти на 30% и открывает доступ к новым источникам природного газа, в частности терминалу сжиженного природного газа на острове Крк (Хорватия).

Соглашение позволит физически транспортировать из Венгрии в Украину до 8 миллионов кубических метров природного газа в сутки. А значит, в целом Украина сможет импортировать до 35 миллионов кубических метров "голубого топлива" из Европы в день.

По словам генерального директора ОГОТС Сергея Макогона, заключенное соглашение означает первое с 2014 года увеличение гарантированных мощностей для импорта газа из Европы. Он подчеркивает, что соглашение было подписано с венгерской стороной, из которой Киев в 2021 году импортировал 90% газа виртуальным реверсом.

"Первые три месяца 2022 года мы будем работать в тестовом режиме: вместе с венгерским оператором FGSZ будем согласовывать и настраивать процессы для надежной транспортировки природного газа. Первый дневной аукцион состоится 31 декабря 2021", - отметил Макогон.

Он добавил, что ОГТСУ вместе с украинскими дипломатами, Минэнерго и МИД продолжает работать над увеличением гарантированных мощностей в Украине по другим приоритетным направлениям – Словакия, Польша.

Суммарно Украина может импортировать из ЕС 287,2 миллионов кубометров газа в день. Из них 252,2 миллиона – это так называемые прерывистые мощности, которые при отсутствии транзита использовать нельзя.

Ранее гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщал, что Венгрия получает большую часть газа из Украины. И это не транзит из РоSSии. По его словам, после подписания долгосрочного контракта с "Газпромом" и запуска "Турецко-Болгарско-Сербского Потока" Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через "Турецкий поток".

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