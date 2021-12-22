Госстат зафиксировал замедление роста промпроизводства в ноябре

Промышленное производство в ноябре 2021 года выросло на 0,4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В октябре рост был на 1,4% в годовом исчислении.

За месяц промпроизводство сократилось на 0,5%, учитывая сезонную корректировку.

Какие отрасли выросли в ноябре

Перерабатывающая промышленность — 1,8% (по сравнению с прошлым годом).

Добывающая промышленность — 0,9%

В тоже время поставки электроэнергии снизились на 6,3%.

За январь-ноябрь рост промышленности составил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Напомним, что по итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

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