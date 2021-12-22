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2021-12-22
Госстат зафиксировал замедление роста промпроизводства в ноябре
Промышленное производство в ноябре 2021 года выросло на 0,4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом
За месяц промпроизводство сократилось на 0,5%, учитывая сезонную корректировку.
Какие отрасли выросли в ноябре
- Перерабатывающая промышленность — 1,8% (по сравнению с прошлым годом).
- Добывающая промышленность — 0,9%
В тоже время поставки электроэнергии снизились на 6,3%.
За январь-ноябрь рост промышленности составил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Напомним, что по итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
Предыстория
- Промышленное производство в Украине впервые с марта показало падение в сентябре — на 0,9% в годовом исчислении.
- Промышленное производство в Украине в августе выросло на 0,6% в годовом исчислении, скорректированное на эффект календарных дней значение составило 0,2%.