Нацбанк аннулировал лицензии десяти страховщиков с оккупированных территорий

НБУ аннулировал лицензии страховым компаниям с оккупированных территорий. В список попали 10 фирм из Донецка, Луганска и Крыма. Основанием для таких действий стал новый закон «О страховании». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Каким компаниям были аннулированы лицензии:

ЧАО «Украинская страховая компания» (ЕГРПОУ 20346864, г. Донецк);

ЧАО «СК «Евросибинвест» (ЕГРПОУ 30986539, г. Донецк);

ЧАО «СК «Вега» (ЕГРПОУ 32686137, г. Донецк);

ЧАО «СК «Гарант престиж» (ЕГРПОУ 33340229, г. Донецк);

ОДО «СК «Спич» (ЕГРПОУ 32123558, г. Донецк);

ОДО «СК «Спич и К» (ЕГРПОУ 20337285, г. Макеевка Донецкой области);

ПАО «Страховой союз» (ЕГРПОУ 20185705, г. Луганск);

ЧАО «Крым-Афес» (ЕГРПОУ 16331638, г. Симферополь Автономной Республики Крым);

ЧАО «Крымский страховой альянс» (ЕГРПОУ 30562259, г. Красноперекопск Автономной Республики Крым);

ЧАО «СК «Ангарант» (ЕГРПОУ 31514473, г. Севастополь).

В Нацбанке подчеркнули, что лицензии указанных страховщиков считаются аннулированными с 19 декабря 2021 года.