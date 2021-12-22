Инвестфонд Кэти Вуд приобретает акции Robinood, Coinbase и DraftKings

Инвестиционный фонд Кэти Вуд приобрел вчера акции Robinood, Coinbase и DraftKings. Об этом пишет РБК.

Инвестфонд Кэти Вуд приобретает акции Robinood, Coinbase и DraftKings
Фото: investory.news

Что купил фонд

Согласно ежедневно публикуемой торговой деятельности, ARKF ETF приобрел 181,7 тыс. акций торговой площадки Robinood Markets, 23,4 тыс. акций криптовалютной биржи Coinbase Global и 3,2 тыс. акций DraftKings.

Суммарное число акций компаний в портфеле фонда составило 3,7 млн, 722,9 тыс. и 2,09 млн штук соответственно.

Предыстория

2 декабря основательница Ark Invest Кэти Вудкупила миллион акций Twitter после того, как из компании ушел гендиректор Джек Дорси. Инвестор вложила почти $50 млн.

Что известно о фонде

ARK Innovation — «флагманский» инновационный ETF Кэти Вуд, ориентирующийся на высокотехнологичные компании. За последние пять лет ARK Invest зафиксировал среднегодовую доходность в почти 45%, сделав свою основательницу звездой Уолл-Стрит.

В то же время этот год оказался неудачным для фонда. Так, в третьем квартале ARK Innovation стал рекордсменом по оттоку капитала: к концу сентября из него было выведено $1,97 млрд.

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