Глобальный рынок M&A превысил $5 триллионов. Лидируют США

Объем глобального рынка слияний и поглощений в 2021 году превысил $5 трлн. К 20 декабря он вырос на 63% в годовом выражении — до $5,63 трлн, подсчитали аналитики Dealogic, пишет CNN.

Глобальный рынок M&A превысил $5 триллионов. Лидируют США
Фото: quasa.io

Обновлен рекорд 2007 года, когда объем рынка M&A оценивался в $4,42 трлн.

Как изменилась сумма сделок

В 2021 году сумма сделок в США удвоилась и достигла $2,61 трлн. Сумма сделок в Европе возросла на 47% — до $1,26 трлн, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 37%, до $1,27 трлн.

Доступность финансирования стимулировала сделки с частным капиталом, их сумма удвоилась по сравнению с 2020 годом до рекордных $985,2 млрд.

Аналитики отмечают, что практически на все инвестиционные банковские продукты наблюдается беспрецедентный спрос. Компании и инвесторы торопятся с подписанием контрактов в преддверии возможного повышения процентных ставок.

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