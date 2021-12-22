Металл, показавший худший результат в 2021, готов к ралли в следующем году

2021 оказался насыщенным событиями для палладия. В мае он поставил исторический рекорд, а заканчивает год, как один из немногих металлов, упавших в цене. Но в следующем году это может измениться, пишет Bloomberg.

Фото: capital.com

Палладий — серебристо-белый металл, около 85% которого используется в каталитических нейтрализаторах в бензиновых двигателях — дорожал с середины 2018 из-за роста спроса и ограниченности предложения.

Однако в этом году ралли перешло в падение, когда недостаток полупроводников подкосил спрос, а технологические инновации позволили использовать для нейтрализаторов более дешевую платину. Как следствие, хотя сектор сырья в целом значительно вырос за 2021 год, палладий упал на 26%.

Рос цен на сырье за 2021 год

Источник: ICE, SGX, Nymex, Bloomberg

Ралли продолжится в следующем году

По словам Никоса Кавалиса, управляющего директора Metals Focus, скоро цена палладия снова начнет расти. С облегчением кризиса поставок, спрос на палладий значительно восстановится — в том числе за счет Китая, который начнет снова накапливать резервы после года рекордно низкого импорта, ожидает эксперт. По его прогнозам, уже во второй половине 2022 года рынок вернется к состоянию дефицита, что должно положительно повлиять на цены.

Восстановление автопроизводства должно привести к росту цены палладия в 2022 году, утверждает Morgan Stanley в последнем прогнозе. Банк оценивает среднюю стоимость металла в следующем году в $2100 за унцию, по сравнению с текущей ценой около $1800.

Не все соглашаются

Но не все разделяют этот оптимизм. Позиции хедж-фондов по отношению к палладию сейчас самые «медвежьи» с 2009 года. Существенный риск создает омикрон-штамм коронавируса, который может замедлить восстановление авторынка и ставит под вопрос рост экономики, объясняет Суки Купер, аналитик Standard Chartered Bank. Однако она также ожидает роста цены металла во второй половине 2022 года, когда цепи поставок восстановятся.

Изменение цены палладия за 2021 год

Источник: macrotrends.net

Перед палладием также стоят вызовы структурного характера. Во-первых, автопроизводители научились заменять его платиной, и ожидается, что эта замена будет набирать обороты. Второй вызов — это переход на электромобили, которым не нужны каталитические нейтрализаторы.

Morgan Stanley учитывает эти тенденции в своих прогнозах: если в 2023 году ожидаемая цена палладия составляет $1850 за унцию, в долгосрочной перспективе она падает до $1210.

Однако рынок, возможно, уже учел эти факторы, считает Джеймс Стил, главный аналитик драгоценных металлов HSBC Securities (USA) Inc. Он также ожидает облегчения кризиса поставок во второй половине 2022 года и считает, что цена палладия, вероятно, вырастет до более чем $2000.