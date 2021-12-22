Банкам разрешили отсрочить требования приемлемости по страхованию предмета залога

Нацбанк внес изменения в требования приемлемости обеспечения кредита при расчете банками рисков. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Применение банками требования по страхованию предмета залога отсрочено на 2 года — до 31 декабря 2023 года, говорится в сообщении пресслужбы регулятора.

Соответствующие изменения внесены с учетом норм новой редакции закона «О страховании» по совершенствованию подходов к регулированию деятельности участников страхового рынка.

Такой подход будет способствовать расширению возможностей банков использовать при кредитовании высоколиквидные залоговые инструменты.

Изменения вступают в силу с 22 декабря 2021 года.