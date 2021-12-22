Банкам разрешили отсрочить требования приемлемости по страхованию предмета залога

Нацбанк внес изменения в требования приемлемости обеспечения кредита при расчете банками рисков. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Банкам разрешили отсрочить требования приемлемости по страхованию предмета залога

Применение банками требования по страхованию предмета залога отсрочено на 2 года — до 31 декабря 2023 года, говорится в сообщении пресслужбы регулятора.

Соответствующие изменения внесены с учетом норм новой редакции закона «О страховании» по совершенствованию подходов к регулированию деятельности участников страхового рынка.

Такой подход будет способствовать расширению возможностей банков использовать при кредитовании высоколиквидные залоговые инструменты.

Изменения вступают в силу с 22 декабря 2021 года.

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