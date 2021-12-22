Илон Маск завершил распродажу акций Tesla

Илон Маск сообщил, что продал из своей доли 10% акций Tesla, как и обещал. Миллиардер заработал около $14,1 млрд и половину отдаст государству, чтобы уплатить налоги. Об этом передает РБК.

Богатейший бизнесмен мира Илон Маск заявил, что продал 10% своей доли в компании. За последние несколько недель он выручил за акции около $14,1 млрд.

Маск завершил распродажу

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что он распродал «достаточно акций», чтобы выполнить свой план по сокращению своей доли в самой дорогой автомобильной компании в мире на 10%. На фоне заявлений главы компании акции Tesla выросли на 2,4% — до $961,3 за акцию на предыдущих торгах на бирже NASDAQ.

Илон Маск распродавал бумаги Tesla с начала ноября. 6 ноября он заявил, что рассматривает возможность продажи 10% своей доли компании. Маск спросил своих подписчиков в Twitter , стоит ли ему продать бумаги и заявил, что лишится акций, если пользователи соцсети согласятся с таким решением. Более половины участников голосования высказались за продажу акций. С 8 ноября Маск начал продавать принадлежащие ему бумаги. С этого времени акции Tesla потеряли около четверти своей стоимости.

Капитализация Tesla обрушилась ниже $1 трлн после продажи акций Маском.

Сколько заработал миллиардер

Во вторник, 21 декабря, Маск продал еще 583 тыс. акций Tesla. В результате, по подсчетам Bloomberg, общее количество проданных им бумаг составило 13,5 млн. или около 80% от того, что он планировал продать (около 17 млн. акций). От продажи акций Маск получил около $14,1 млрд.

По словам Маска, ему нужно было выполнить опционы на акции «невзирая на все». Из 13,5 млн. проданных акций на уплату налогов уйдут деньги от продажи 8,06 млн. бумаг, пишет Reuters. Ранее Маск заявил, что в 2021 году заплатит налоги на сумму $11 млрд.