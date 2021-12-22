Илон Маск завершил распродажу акций Tesla

Илон Маск сообщил, что продал из своей доли 10% акций Tesla, как и обещал. Миллиардер заработал около $14,1 млрд и половину отдаст государству, чтобы уплатить налоги. Об этом передает РБК.

Илон Маск завершил распродажу акций Tesla

Богатейший бизнесмен мира Илон Маск заявил, что продал 10% своей доли в компании. За последние несколько недель он выручил за акции около $14,1 млрд.

Маск завершил распродажу

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что он распродал «достаточно акций», чтобы выполнить свой план по сокращению своей доли в самой дорогой автомобильной компании в мире на 10%. На фоне заявлений главы компании акции Tesla выросли на 2,4% — до $961,3 за акцию на предыдущих торгах на бирже NASDAQ.

Илон Маск распродавал бумаги Tesla с начала ноября. 6 ноября он заявил, что рассматривает возможность продажи 10% своей доли компании. Маск спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать бумаги и заявил, что лишится акций, если пользователи соцсети согласятся с таким решением. Более половины участников голосования высказались за продажу акций. С 8 ноября Маск начал продавать принадлежащие ему бумаги. С этого времени акции Tesla потеряли около четверти своей стоимости.

Капитализация Tesla обрушилась ниже $1 трлн после продажи акций Маском.

Сколько заработал миллиардер

Во вторник, 21 декабря, Маск продал еще 583 тыс. акций Tesla. В результате, по подсчетам Bloomberg, общее количество проданных им бумаг составило 13,5 млн. или около 80% от того, что он планировал продать (около 17 млн. акций). От продажи акций Маск получил около $14,1 млрд.

По словам Маска, ему нужно было выполнить опционы на акции «невзирая на все». Из 13,5 млн. проданных акций на уплату налогов уйдут деньги от продажи 8,06 млн. бумаг, пишет Reuters. Ранее Маск заявил, что в 2021 году заплатит налоги на сумму $11 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ принял решение по процентам с микрокредитовНБУ принял решение по процентам с микрокредитов
Транзит газа через ГТС Украины Газпромом завершенТранзит газа через ГТС Украины Газпромом завершен
Владелец Новой почты осудил украинцевВладелец Новой почты осудил украинцев
В Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — ОпендатаботВ Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — Опендатабот
Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.
Блок рекламы


Похожие новости
Илон Маск заплатит $11 млрд налогов: это может стать рекордом в истории СШАИлон Маск заплатит $11 млрд налогов: это может стать рекордом в истории США
Маск считает, что инвесторы должны обращать меньше внимания на его твитыМаск считает, что инвесторы должны обращать меньше внимания на его твиты
Илон Маск продал акции Tesla на $1 миллиард: 2 декабря он купил их по 6 долларов за бумагуИлон Маск продал акции Tesla на $1 миллиард: 2 декабря он купил их по 6 долларов за бумагу
Технологические фавориты Уолл-стрит сдают позиции — акции Tesla, NVIDIA и других сильно упали в ценеТехнологические фавориты Уолл-стрит сдают позиции — акции Tesla, NVIDIA и других сильно упали в цене
Razer решила стать частной компанией — объявлено о выкупе акций на сумму $3,17 млрдRazer решила стать частной компанией — объявлено о выкупе акций на сумму $3,17 млрд
В Китае создадут систему отслеживания криптотранзакцийВ Китае создадут систему отслеживания криптотранзакций
Маск продал акции Tesla еще на $1,05 миллиардаМаск продал акции Tesla еще на $1,05 миллиарда
Акции Tesla показали худший результат за 20 месяцевАкции Tesla показали худший результат за 20 месяцев
Высокий суд Лондона завершил слушания по поводу евробондов ЯнуковичаВысокий суд Лондона завершил слушания по поводу евробондов Януковича
JPMorgan ограничит торговлю акций связанных с каннабисом компанийJPMorgan ограничит торговлю акций связанных с каннабисом компаний
Последние новости
Подгружаем последние новости