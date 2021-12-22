Шри-Ланка планирует выплачивать Ирану долг за нефть чаем

Бартер не будет нарушать санкции ООН и США против Ирана.

Шри-Ланка планирует выплачивать долг перед Ираном за снабжение нефтью чаем. Министр плантаций страны Рамеш Патиран заявил, что Шри-Ланка хочет поставлять в Иран партии чая стоимостью $5 млн в месяц для погашения долга на сумму $251 млн.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters, передает "Интерфакс-Украина".

Патиран отметил, что страна впервые прибегает к бартеру за счет чая для погашения долга. Он также добавил, что такой способ не нарушит санкции ООН и США против Ирана, поскольку чай считается продуктом питания и относится к товарам гуманитарной помощи, а значит, не подпадает под санкции.

Шри-Ланка также будет осуществлять поставки, не прибегая к услугам находящихся в списке санкций иранских банков, подчеркнул министр.

"Рекомендуемая схема сэкономит Шри-Ланке столь необходимую иностранную валюту, поскольку расчеты с Ираном будут производиться в шри-ланкийских рупиях за счет продажи цейлонского чая", – говорится в заявлении министерства плантаций.

В то же время представитель ассоциации плантаторов Цейлона отметил, что решение правительства не обязательно пойдет на пользу экспортерам, поскольку они будут получать прибыль в рупиях в обход рынка.

Шри-Ланка столкнулась с серьезными проблемами в выплате иностранного долга, которые еще больше усугубились во время пандемии COVID-19 из-за снижения туристического потока. В следующем году Шри-Ланке предстоит погасить долг на сумму $4,5 млрд, включая январские выплаты по гособлигациям на сумму $500 млн. Однако в конце ноября валютные резервы страны составляли всего $1,6 млрд, о чем свидетельствуют последние данные центрального банка Шри-Ланки.

Страна производит примерно 340 млн килограммов чая в год. В 2020 году она экспортировала 265,5 млн. килограммов чая на сумму $1,24 млрд.