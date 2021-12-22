Шри-Ланка планирует выплачивать Ирану долг за нефть чаем

Бартер не будет нарушать санкции ООН и США против Ирана.

Шри-Ланка планирует выплачивать Ирану долг за нефть чаем
Фото: teafestival.ru

Шри-Ланка планирует выплачивать долг перед Ираном за снабжение нефтью чаем. Министр плантаций страны Рамеш Патиран заявил, что Шри-Ланка хочет поставлять в Иран партии чая стоимостью $5 млн в месяц для погашения долга на сумму $251 млн.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters, передает "Интерфакс-Украина".

Патиран отметил, что страна впервые прибегает к бартеру за счет чая для погашения долга. Он также добавил, что такой способ не нарушит санкции ООН и США против Ирана, поскольку чай считается продуктом питания и относится к товарам гуманитарной помощи, а значит, не подпадает под санкции.

Шри-Ланка также будет осуществлять поставки, не прибегая к услугам находящихся в списке санкций иранских банков, подчеркнул министр.

"Рекомендуемая схема сэкономит Шри-Ланке столь необходимую иностранную валюту, поскольку расчеты с Ираном будут производиться в шри-ланкийских рупиях за счет продажи цейлонского чая", – говорится в заявлении министерства плантаций.

В то же время представитель ассоциации плантаторов Цейлона отметил, что решение правительства не обязательно пойдет на пользу экспортерам, поскольку они будут получать прибыль в рупиях в обход рынка.

Шри-Ланка столкнулась с серьезными проблемами в выплате иностранного долга, которые еще больше усугубились во время пандемии COVID-19 из-за снижения туристического потока. В следующем году Шри-Ланке предстоит погасить долг на сумму $4,5 млрд, включая январские выплаты по гособлигациям на сумму $500 млн. Однако в конце ноября валютные резервы страны составляли всего $1,6 млрд, о чем свидетельствуют последние данные центрального банка Шри-Ланки.

Страна производит примерно 340 млн килограммов чая в год. В 2020 году она экспортировала 265,5 млн. килограммов чая на сумму $1,24 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ принял решение по процентам с микрокредитовНБУ принял решение по процентам с микрокредитов
Транзит газа через ГТС Украины Газпромом завершенТранзит газа через ГТС Украины Газпромом завершен
Владелец Новой почты осудил украинцевВладелец Новой почты осудил украинцев
В Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — ОпендатаботВ Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — Опендатабот
Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.
Блок рекламы


Похожие новости
Рада планирует рассмотреть закон о накопительной пенсии в начале 2022 года
В Нафтогазе признали, что не смогут долго удерживать низкие цены на газ для населенияВ Нафтогазе признали, что не смогут долго удерживать низкие цены на газ для населения
ОО "Экопарк Осокорки": Киевсовет планирует полностью передать парк под застройкуОО "Экопарк Осокорки": Киевсовет планирует полностью передать парк под застройку
Выплаты по госдолгу возрастут в следующем году на 37 миллиардов — прогноз МинфинаВыплаты по госдолгу возрастут в следующем году на 37 миллиардов — прогноз Минфина
Сколько Кабмин планирует взять в долг в 2022 годуСколько Кабмин планирует взять в долг в 2022 году
Долг Пенсионного фонда перед Госказначейством вырос до 76,9 миллиардаДолг Пенсионного фонда перед Госказначейством вырос до 76,9 миллиарда
Если мир снимет карантинные ограничения, нефть будет стоить $150 — стратегЕсли мир снимет карантинные ограничения, нефть будет стоить $150 — стратег
Банк Кредит Днепр Ярославского планирует купить PINbank, который принадлежит президенту ЦСКА МоскваБанк Кредит Днепр Ярославского планирует купить PINbank, который принадлежит президенту ЦСКА Москва
Молдова погасила долг перед "Газпромом"Молдова погасила долг перед "Газпромом"
ПриватБанк продал долги граждан за 2,4% от их стоимостиПриватБанк продал долги граждан за 2,4% от их стоимости
Последние новости
Подгружаем последние новости