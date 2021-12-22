До 2025 года спрос на доходные дома может вырасти более чем в 2 раза — эксперт

В течение следующих 3 лет спрос на доходные дома разных форматов может вырасти более чем в 2 раза. Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

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Спрос на доходные дома

Как сообщил эксперт, спрос на доходные дома сконцентрирован преимущественно в крупных городах Украины (Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе), где есть большая потребность в долгосрочной аренде жилых помещений площадью 25?50 м2.

По его данным, на протяжении 2021 года в общей структуре спроса на аренду жилья популярность найма апартаментов в доходных домах составляет около 10%.

Однако предложение такого жилья существенно ограничено и может удовлетворить максимум 20% арендаторов. В то же время в зависимости от экономических условий в том или ином регионе количество арендаторов, которые будут переориентироваться на доходные дома, будет постепенно расти.

Семенцов отметил, что в ближайшие несколько лет в таких городах как Киев , Львов, Одесса и Харьков ожидается существенный рост популярности аренды апартаментов в доходных домах.

«Можно говорить о том, что доля потенциальных арендаторов в доходных домах разных форматов будет расти в соответствии с имеющимся предложением. До 2025 года количество доходных домов в крупных региональных центрах может возрасти с имеющихся 1000 номеров до 2000?3000 апартаментов (около 30 доходных домов), доля которых будет сконцентрирована в Киеве (более 40%), Львове и Одессе (около 25?30%)», — отметил эксперт.

Преимущества аренды

Среди самых больших преимуществ аренды в доходных домах эксперт назвал возможность «гостиничного» обслуживания, возложенного на управляющую компанию (рум-сервис, ресепшн, клининг, оплата коммунальных расходов), обустройство удобного и современного лобби и наличие дополнительных объектов инфраструктуры формата live-work- play (кафе, фитнес-центры, магазины, встроенные небольшие ТЦ, коворкинги), безопасность проживания, закрытая территория, наличие паркинга и т. д.

Семенцов считает, что развитие сегмента доходных домов будет зависеть от нескольких важных факторов, среди которых: инвестиционная привлекательность как для девелопера, так и частных инвесторов (пассивные инвестиции, шеринговые инвестиции на стадии строительства и эксплуатации и т. д. ), а также уровень платежеспособного спроса.

По его словам, стоимость проживания в апартаментах, сопоставимых с площадью 1-комнатной квартиры, в зависимости от класса объекта может быть дороже на 30?40%.

Что такое доходный дом

Доходные дома — многоквартирные жилые дома, предназначенные для сдачи квартир в аренду. По подсчетам исследователей, на рубеже XIX—ХХ веков в Киеве возвели около 850 доходных домов.

Владельцами доходных домов были частные лица, состоятельные архитекторы, коммерческие и благотворительные общества, учебные заведения, сиротские приюты, монастыри и иные учреждения, которые стремились получить стабильный источник прибыли.