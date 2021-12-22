Биткоин-кошелек с 321 BTC неожиданно активировали через 8 лет: его владелец стал миллионером

Неизвестный владелец биткоин-кошелька с 321 BTC активировал его через 8 лет. Стоимость активов увеличилась в 2300 раз от $6 тыс до ошеломляющих $15 млн. Об этом сообщает Сointelegraph.

Криптоинвестор приобрел биткоин в 2013 году и с тех пор не проводил никаких трансакций. Вероятно, он потерял доступ к нему, а 21 декабря 2021 года неожиданно его восстановил. Кому принадлежит кошелек — неизвестно.

В сети люди предполагают, что это «кит» — отдельный инвестор или группа лиц, который сейчас хочет повлиять на цену биткоина.

Издание отмечает, что за последние месяцы было восстановлено несколько неактивных биткоин-кошельков — каждый из которых содержит активы на десятки миллионов долларов.