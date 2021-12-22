Китайские регуляторы приостановили сотрудничество с Alibaba Cloud Computing, дочерней компанией ретейл-гиганта Alibaba, из-за обвинений в сокрытии информации о проблемах с кибербезопасностью. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Фото: teknologi.bisnis.com

Что произошло

По данным издания, Alibaba Cloud Computing не сразу предоставила Министерству промышленности и информационных технологий КНР информацию об имеющихся проблемах с безопасностью на ее электронных платформах.

Ожидается, что действие приостановки сотрудничества будет пересмотрено через шесть месяцев. В случае проведения необходимых изменений внутри Alibaba Cloud Computing оно может быть возобновлено.

Предыстория

В ноябре власти Китая оштрафовали Alibaba, Baidu, JD.com и других технологических гигантов за нарушение антимонопольного закона.

Регулятор указал, что компании не уведомили правительство о 43 сделках, заключенных с 2012 по 2021 год. Их обязали выплатить максимальный штраф за подобное нарушение — 500?000 юаней, или примерно $78?000.

Китайское правительство не впервые штрафует местные IT-гиганты за нарушение антимонопольного законодательства. Весной это года Alibaba оштрафовали на рекордные $2,8 млрд.