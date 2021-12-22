К выплатам "тысячи за вакцинацию" собираются приобщить еще 13 банков, - Федоров

В настоящее время в программу "еПоддержка" привлечены шесть банков.

В Украине к программе "еПоддержка" по выплате 1000 грн украинцам, прошедшим полный курс вакцинации, в настоящее время привлечены шесть банков. Это "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Ощадбанк". Еще 13 украинских банков готовятся присоединиться к услуге.

Об этом сегодня, 22 декабря, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает телеканал "Дом".

Он напомнил, что в банке нужно открыть виртуальную карту, после чего на нее зачислят деньги.

"Это очень простая и понятная процедура. И это в истории Украины самая массовая услуга, которая была реализована, и, наверное, самая быстрая. Потому что через несколько недель мы реализовали такую масштабную услугу", - отметил министр.

Федоров также уточнил, что некоторые банки до конца года начнут выдавать пластиковые карты, на которые будут зачисляться деньги.

"Мы прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Во-первых, большое количество банков присоединится и большое количество банков сможет генерировать не только виртуальные карты, которыми можно оплачивать онлайн, но и будут выпускать пластиковые", - добавил глава Минцифры.

Министр подчеркнул, что со второй половины января 2022 года эти деньги можно будет использовать для покупки лекарств в аптеках для людей 60+.

Как сообщалось, в рамках программы "еПоддержка" выплату размером 1000 грн уже получили 2,3 млн украинцев. В общей сложности они потратили уже 200 млн грн. На получение "ковидной тысячи" украинцы подали заявок на 4,5 млрд. грн.