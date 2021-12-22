Украина на борьбу с covid-19 потратила уже почти 35 миллиардов (инфографика)

на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с covid-19, и услуг по вакцинации населения от covid-19 -17,8 млрд грн; на закупку вакцин от covid-19 — 9,8 млрд гривен. Также Украина уже получила безвозмездно 11,2 млн доз вакцин от международных партнеров.