Украина на борьбу с covid-19 потратила уже почти 35 миллиардов (инфографика)
За 11 месяцев 2021 года общие расходы средств госбюджета на противодействие пандемии covid-19 составили 34,7 млрд грн из предусмотренных 43,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении министерства.
На что потратили средства
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на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с covid-19, и услуг по вакцинации населения от covid-19 -17,8 млрд грн; на закупку вакцин от covid-19 — 9,8 млрд гривен. Также Украина уже получила безвозмездно 11,2 млн доз вакцин от международных партнеров.
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выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с covid-19 — 21,1 млн гривен.
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на обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования — 584 млн гривен.
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на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина — 2,9 млрд грн; на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности («больничных») — 800 млн гривен. На выплату пособия по безработице и частичной безработице — 1,5 млрд гривен.
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на осуществление мероприятий по борьбе с covid-19 в учебных заведениях — 18,3 млн гривен.
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на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения — 0,8 млрд гривен.
Напомним
С 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области переходят из красной в желтую зону эпидемической опасности. В «красной зоне» останется Волынская и Запорожская области.