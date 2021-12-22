Обороты падают. Рынки США в преддверии Рождества

Во вторник американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 1,78%, закрывшись по итогам дня на отметке 4?649 пунктов.

Обороты падают. Рынки США в преддверии Рождества
Фото: losangeles.zagranitsa.com

Среди крупнейших компаний США, лидерами роста стали акции компании NIKE, выросшие на 6,1%, и акции NVIDIA Corporation, прибавившие в весе 4,8%.

Аутсайдерами стали акции компании Pfizer, снизившиеся на 3,3%, и акции компании AbbVie Inc., просевшие на 0,7%.

Бурный рост

Вчера американские рынки достаточно бурно выросли. Поводом для роста послужило заявление президента США Джо Байдена. Он считает, что люди, получившие ревакцинацию, «хорошо защищены» от нового штамма омикрон.

Байден заявил, что США не вернутся в март 2020 года, когда начался разгар первоначальной вспышки болезни и страна оказалась в режиме принудительной изоляции.

Заявление Байдена для рынков означает, что в США не будут вводиться новые ограничения, потому что власти считают вакцинацию достаточно эффективной в борьбе против пандемии. Следовательно, если в США не будет ограничений, то и опасаться омикрона инвесторам нет смысла.

Для «быков» на рынке США, которые привыкли выкупать все просадки, новости про омикрон стали хорошим поводом для того, чтобы в очередной раз с радостью начать выкупать все, что стало дешевым.

В преддверии Рождества

Для американцев главным новогодним праздником является Рождество, которое будет уже в эту субботу, поэтому уже со вчера обороты на рынке США стали снижаться. Вчерашний рост рынка, несмотря на значительное процентное изменение, прошел с относительно низкими оборотами. Многие участники рынка уже отошли от активной торговли, поэтому рынок становится более легким. Амплитуда колебаний рынка (волатильность) в ближайшие дни может вырасти.

Также стоит учитывать и тот фактор, что многим инвестиционным компаниям выгодно если рынок США закроет год на как можно более высоком уровне, для того чтобы они смогли отчитаться об более лучших результатах по итогам года и получить за это более высокие бонусы.

Предрождественские торги из-за фактора бонусов и низких оборотов, поэтому часто бывают не индикативными. Период активной торговли на рынке США в этом году уже закончился.

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