Текущие убытки Нацбанка не отразятся на отчислениях в госбюджет — НБУ

Переоценка активов Нацбанка, обусловленная ревальвацией нацвалюты, не повлияет на прибыль к распределению по итогам 2021 г. Это следует из разъяснения, предоставленного регулятором по запросу «Минфина».

Текущие убытки Нацбанка не отразятся на отчислениях в госбюджет — НБУ
Фото: flickr.com

Запас прочности достаточный

В НБУ отмечают, что основной причиной убытка, который получил регулятор по итогам девяти месяцев (21,5 млрд грн) является негативная нереализованная переоценка монетарных статей баланса, номинированных в инвалюте и монетарном золоте, вследствие ревальвации гривны в 2021 году. Негативная сумма этой переоценки составляет 38,2 млрд. грн.

Вместе с тем, размер резерва переоценки иностранной валюты и монетарного золота в капитале Нацбанка по состоянию на 1 октября 2021 года составляет 105,3 млрд грн. Он сможет полностью покрыть негативные нереализованные результаты переоценки валютных инструментов даже при условии дальнейшей ревальвации гривни в IV квартале 2021 года.

«То есть на прибыль к распределению такая переоценка в 2021 году влиять не будет», — резюмировали в НБУ.

Так уже было

Нацбанк привел пример 2019 года, когда ревальвация гривны также спровоцировала негативную нереализованную переоценку в сумме 43,4 млрд грн, а консолидированный финансовый результат Нацбанка за 2019 год составил минус 11,3 млрд грн.

«В то же время часть прибыли к распределению, перечисленная Нацбанком в госбюджет в 2020 году, составляла 42,7 млрд грн», — напомнили в НБУ.

Предыстория

За первые 9 месяцев 2021 г. Нацбанк задекларировал убыток в размере 21,5 млрд грн. Это следует из промежуточной сокращенной консолидированной отчетности, опубликованной регулятором.

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