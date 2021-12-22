Количество вакансий в Польше выросло — страна рассчитывает на украинцев

За год количество вакансий в Польше выросло на 68,5%, но в стране не хватает рабочей силы. Дефицит надеются восполнить за счет работников Украины. Об этом сообщает аналитический центр Gremi Personal со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши.

Количество вакансий в Польше выросло — страна рассчитывает на украинцев
Фото: mind.ua

Количество вакансий растет

Как отмечает Gremi Personal, более чем вдвое возросло общее количество вакансий, а также новых вакансий (8,3 тыс.) в промышленности по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Наибольшее количество рабочих мест в перерабатывающей промышленности — почти четверть (34,3 тыс.). Работники нужны в строительную отрасль (22,5 тыс.), торговлю и ремонт автотранспортных средств (19,3 тыс.)

За год втрое увеличилось количество вакансий в гостиничной сфере и гастрономии и в 7 раз больше создано новых рабочих мест в этих отраслях.

Значительно возросло количество рабочих мест в информационной и коммуникационных сферах, где за год стало на 154,1% больше вакансий и на 244,1% новых рабочих мест.

Чаще всего на работу искали специалистов. Почти на 90% выросло количество вакансий операторов производственных линий и монтажников (26,8 тыс. вакансий). Также Польше требуются 34,4 тыс. промышленных рабочих (увеличение на 60% по сравнению с прошлым годом).

Нехватка работников

«Этой осенью в Польше остро почувствовали нехватку работников. Украинцы частично заполнили рабочие места, но Польша и дальше требует рабочей силы из Украины. Развитие польской экономики невозможно без украинских работников. Поэтому с нового года польское правительство упрощает легализацию и трудоустройство для иностранцев. Это должно помочь удержать украинских трудовых мигрантов в Польше», — утверждает генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Сколько украинцев работает в Польше

По данным Фонда социального страхования, в Польше работает 918 тыс. украинцев, а в январе их может быть 1 млн. Более 300 тыс. украинцев имеют временный вид на жительство.

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