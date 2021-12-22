Количество вакансий в Польше выросло — страна рассчитывает на украинцев
За год количество вакансий в Польше выросло на 68,5%, но в стране не хватает рабочей силы. Дефицит надеются восполнить за счет работников Украины. Об этом сообщает аналитический центр Gremi Personal со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши.
Количество вакансий растет
Как отмечает Gremi Personal, более чем вдвое возросло общее количество вакансий, а также новых вакансий (8,3 тыс.) в промышленности по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Наибольшее количество рабочих мест в перерабатывающей промышленности — почти четверть (34,3 тыс.). Работники нужны в строительную отрасль (22,5 тыс.), торговлю и ремонт автотранспортных средств (19,3 тыс.)
За год втрое увеличилось количество вакансий в гостиничной сфере и гастрономии и в 7 раз больше создано новых рабочих мест в этих отраслях.
Значительно возросло количество рабочих мест в информационной и коммуникационных сферах, где за год стало на 154,1% больше вакансий и на 244,1% новых рабочих мест.
Чаще всего на работу искали специалистов. Почти на 90% выросло количество вакансий операторов производственных линий и монтажников (26,8 тыс. вакансий). Также Польше требуются 34,4 тыс. промышленных рабочих (увеличение на 60% по сравнению с прошлым годом).
Нехватка работников
«Этой осенью в Польше остро почувствовали нехватку работников. Украинцы частично заполнили рабочие места, но Польша и дальше требует рабочей силы из Украины. Развитие польской экономики невозможно без украинских работников. Поэтому с нового года польское правительство упрощает легализацию и трудоустройство для иностранцев. Это должно помочь удержать украинских трудовых мигрантов в Польше», — утверждает генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.
Сколько украинцев работает в Польше
По данным Фонда социального страхования, в Польше работает 918 тыс. украинцев, а в январе их может быть 1 млн. Более 300 тыс. украинцев имеют временный вид на жительство.