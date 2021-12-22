Фермера из Житомирской области заподозрили в присвоении 1,2 тыс. га земли

Собственность оформили на основании старых колхозных документов.

Фермера из Житомирской области заподозрили в присвоении 1,2 тыс. га земли
Фото: Depositphotos/sergey.muhlynin

Государственное бюро расследований сообщило подозрение фермеру из Житомирской области, которому инкриминируют незаконное присвоение 1,2 тыс. га бывшей колхозной земли.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Мужчина в 2019 году стал основателем частного предприятия, объявившего себя правопреемником одного из колхозов, когда-то владевшего землями на Житомирщине. На основании государственных актов относительно собственности на землю этого колхоза, которые уже давно утратили силу, предприниматель в 2020 году начал оформлять право собственности на земли объединенной территориальной общины", - рассказали в ГБР.

С помощью государственных регистраторов и должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области фермер перерегистрировал более тысячи гектаров коммунальной земли. Ее стоимость оценивается в 74 млн. гривен.

ГБР сообщило мужчине о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). Его хотят арестовать.

На фигурирующую в производстве землю также наложили арест.

Напомним, что в июле 2021 года в Украине был снят мораторий на торговлю землей сельскохозяйственного назначения. Первые несколько лет рынок будет работать в ограниченном режиме – до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Средняя цена гектара земли, по оценке Минагрополитики, по состоянию на осень 2021 года составила около 33 тысяч гривен.

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