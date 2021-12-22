Фермера из Житомирской области заподозрили в присвоении 1,2 тыс. га земли

Государственное бюро расследований сообщило подозрение фермеру из Житомирской области, которому инкриминируют незаконное присвоение 1,2 тыс. га бывшей колхозной земли.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Мужчина в 2019 году стал основателем частного предприятия, объявившего себя правопреемником одного из колхозов, когда-то владевшего землями на Житомирщине. На основании государственных актов относительно собственности на землю этого колхоза, которые уже давно утратили силу, предприниматель в 2020 году начал оформлять право собственности на земли объединенной территориальной общины", - рассказали в ГБР.

С помощью государственных регистраторов и должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области фермер перерегистрировал более тысячи гектаров коммунальной земли. Ее стоимость оценивается в 74 млн. гривен.

ГБР сообщило мужчине о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). Его хотят арестовать.

На фигурирующую в производстве землю также наложили арест.

Напомним, что в июле 2021 года в Украине был снят мораторий на торговлю землей сельскохозяйственного назначения. Первые несколько лет рынок будет работать в ограниченном режиме – до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Средняя цена гектара земли, по оценке Минагрополитики, по состоянию на осень 2021 года составила около 33 тысяч гривен.