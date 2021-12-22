Владельцы и арендодатели земли заплатят новые налоги с 2022 года

Согласно подписанному Владимиром Зеленским законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, владельцы и арендодатели земли обязаны будут платить государству налоги со своих паев. Нововведение заработает уже с 1 января 2022 года.

Владельцы и арендодатели земли заплатят новые налоги с 2022 года: названа минимальная сумма

Новое налоговое обязательство коснется фермеров и аграриев, которые обрабатывают свой либо арендованный пай, а также тех, кто не выращивает ничего, но имеет землю в собственности. Под налогообложение подпадут участки земли площадью от 50 соток.

Тем землевладельцам, которые сдают землю в аренду официально, а также собственникам огородов, не нужно будет платить налоги. А тем, кто сдает землю в аренду неофициально, по новому закону с 2022 года придут платежки.

С 1 января в Украине вводится минимальное налоговое обязательство (МНО). Это налог, который должен быть минимально оплачен за землю сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, владельцу земельного пая придется доплатить в бюджет определенную суму, в случае, если сумма налогов и сборов, которые он уплатил за соответствующий год, меньше этого минимального налогового обязательства.

В 2022 году МНО будет начислено владельцам земли за 2021 год, а в 2023 году зачисления будут проводиться за 2022 год.

В 2022 и 2023 годах минимальное налоговое обязательство составит 4% от нормативной денежной оценки земли. В последующие годы налог на землю вырастет до 5%.

Владельцы и арендодатели земли заплатят новые налоги с 2022 года: названа минимальная сумма

Рассчитать свой размер налога, в частности МНО, каждый украинец сможет сам. Для этого нужно знать нормативную денежную оценку земли, умножить ее на коэффициент (4% или 5% в зависимости от периода, который рассчитываем). Если оценка земли не проводилась, но будут браться средние показатели по области.

Самая дорогая по средней нормативной оценке земля в Украине – в Черкасской области, ее оценивают в среднем в 33 646 грн за гектар. Таким образом, в 2022 и 2023 годах МНО в этом регионе составит в среднем 1346 грн за гектар. После повышения ставки – 1682 грн за гектар.

Самые дешевые паи по оценке – на Житомирщине: 21 411 грн за гектар по СНО. Со следующего года МНО в Житомирской области в среднем будет 856 грн за гектар. При 5%-ной ставке – 1070,5 грн за гектар.

Ранее сообщалось, что новый налог на землю заставит владельцев паев продать свои участки за бесценок.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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