Две атомные станции Украины вышли на мощность выше номинальной

ЗАЭС – на 6140 МВт и ЮУАЭС – 3050 МВт.

Две атомные станции Украины вышли на мощность выше номинальной
Фото: npp.zp.ua

Две атомные станции Украины в среду, 22 декабря, вышли на мощность выше номинальной.

Об этом заявил и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Запорожская и Южно-Украинская АЭС установили абсолютный рекорд - они работают на мощности выше номинальной. ЗАЭС - на 6140 МВт и ЮУАЭС - 3050 МВт", - сообщил он в ходе испытательного пуска третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины. Она имеет шесть энергоблоков суммарной мощностью 6000 МВт, четыре из которых перешли на американское ядерное топливо, а два еще работают на роSSийском.

Южно-Украинская АЭС находится на севере Николаевской области и состоит из трех энергоблоков суммарной мощностью 3000 МВт. Два из них работают на американском топливе, один – на роSSийском.

Всего в Украине 15 атомных энергоблоков. На фоне низких запасов угля сейчас работают 14 из них. За прошедшие сутки, 21 декабря, станциями было произведено 301,10 млн кВт-ч. электроэнергии.

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