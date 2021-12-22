Intel отправит невакцинированных работников в неоплачиваемый отпуск

Людей не будут увольнять, но разрешат вернуться на работу только после прививки.

Intel отправит невакцинированных работников в неоплачиваемый отпуск
Фото: www.3dnews.ru

Американская компания Intel объявила, что с апреля планирует отправить всех невакцинированных работников в неоплачиваемый отпуск.

Как сообщает Associated Press, сотрудников компании, не имеющих противопоказаний к вакцинации по медицинским или религиозным причинам, перестанут пускать на работу с 4 апреля 2022 года. Такой отпуск будет длиться не менее трех месяцев.

Кроме этого, таким работникам придется еженедельно проходить ПЦР-тестирование на коронавирус, независимо от того, работают они удаленно или ходят в офис.

При этом увольнять невакцинированных в Intel не планируют.

В компании работают около 110 тысяч человек.

Напомним, что в сентябре президент США Джо Байден подписал указ об обязательной вакцинации в США. Он обязывает все американские компании с более чем 100 работниками вакцинировать сотрудников или еженедельно тестировать их на COVID-19.

После этого в Google заявили, что невакцинированные сотрудники уйдут в 30-дневный отпуск. Если они не предоставят медицинское освобождение или не вакцинируются по истечении этого срока, их отправят в неоплачиваемый отпуск или могут уволить.

В Meta (Facebook) и Microsoft также требуется, чтобы все сотрудники компаний прошли вакцинацию, прежде чем откроются офисы. Apple решила не прибегать к таким методам, но требует от работников регулярной сдачи тестов на коронавирус.

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