Украинцы смогут получить "тысячу Зеленского" наличными в ПриватБанке и Ощадбанке

Украинцы смогут получить "тысячу Зеленского" наличными ориентировочно во второй декаде 2022 года. Деньги будут выдавать те же финучреждения, которые берут участие в программе "еПідтримка". Это ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк и monobank.

Украинцы смогут получить “тысячу Зеленского“ наличными в ПриватБанке и Ощадбанке

По словам заместителя Офиса президента Ростислава Шурмы, как именно будут выдавать гражданам деньги правительство еще разрабатывает механизм, но планируется с апреля 2022 года уже начать выплачивать первые "тысячи" наличными. Их получателями станут пенсионеры и все те, кто не имеет возможности установить цифровое приложение "Дия" на свои смартфоны и сгенерировать электронный COVID-сертификат.

Планируется, что еще около десяти банков, кроме выше заявленных, также присоединятся к выплате 1000 гривен вакцинированным украинцам.

В monobank также пообещали выпустить пластиковые карты для получения "тысячи Зеленского". Ожидается, что другие банки также дадут гражданам оформить такие карты.

На сегодняшний день украинцы уже потратили 134 миллиона гривен на услуги, зарегистрированные в государственной программе по выплатам вакцинированным. За последние двое суток 4,9 миллиона украинцев открыли счета для получения тысячи гривен за вакцинацию. Активнее всего вакцинированные граждане тратят деньги на книги, билеты в кинотеатры и ж/д билеты. Полученные деньги также можно потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, ж/д и авиабилеты, а с 1 января украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу и на лекарства.

Потратить 1000 гривен можно в течение 4 месяцев после их начисления. Те, кто подал заявку до Дня Святого Николая, получат свои деньги до Нового года. Все остальные будут получать деньги в течение 2022 года.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дия" появится новая услуга для защиты денег украинцев.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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