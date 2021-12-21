Связанные с Порошенко компании обжалуют решение АМКУ о 283 млн. штрафа

ООО "Интерстарч Украина", ЧАО "Днепровский КПК" и ЧАО "Интеркорн" заявили, что будут обжаловать наложенный Антимонопольным комитетом штраф в 283 млн гривень за злоупотребление положением на рынке первичной реализации патоки крахмальной и сиропов в течение 2018-2020 годов.

В заявлении "Интертсарч" на сайте компании заявили, что решение о штрафе якобы было принято с нарушением процедуры рассмотрения дела.

"Общества возмущены абсолютно безосновательными и необоснованными выводами регулятора. Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного владельца обществ, Порошенко Петра Алексеевича. Не случайно это решение регулятора вполне совпадает во времени с новой политически мотивированной атакой правоохранительной системы на пятого Президента Украины", – говорится в распространенном заявлении.

В качестве аргументов общества заявили, что АМКУ "неправильно определил рынок без проведения экономических и технологических экспертиз", и "искусственно сузил его границы и исказил положение обществ на нем".

"В частности, АМКУ не исследовал взаимозаменяемость патоки крахмальной кукурузной с другими видами патоки, произведенной из другого сырья (например, пшеницы), и сосредоточил свое внимание только на продукции обществ. По абсурдной логике комитета, если компания Apple производит телефон iPhone , то она является монополистом на рынке телефонов iPhone и не нужно проводить анализ альтернатив", – считают в компании.

Кроме того, как заявляется, АМКУ "безосновательно привлек ЧАО «Днепровский КПК» и ЧАО «Интеркорн» в качестве ответчиков по делу, применив к ним абсолютно незаконный и абсурдно крупный штраф».

Эти две компании являются переработчиками сырья, не осуществляющими реализацию патоки и не влияющими на ценообразование.

Отмечается также, что АМКУ "сделал все, чтобы лишить общества их процессуальных прав, в том числе возможности представить регулятору свою позицию по делу". Также регулятор якобы не уведомил общество о дате, времени и месте рассмотрения дела должным образом.

"Общества обеспечивают рабочими местами 1500 работников, в течение 2018-2020 годов уплатили в бюджеты разных уровней налогов на 640 миллионов гривень и только за 5 последних лет инвестировали в будущее перерабатывающей промышленности Украины более 3,2 миллиарда гривень. Кроме того, что решение АМКУ нарушает права и порочит деловую репутацию обществ, оно также имеет крайне негативные последствия в долгосрочной перспективе как на национальном, так и на международном уровнях", - считают в "Интерстарче".

Компании ООО "Интерстарч Украина", ЧАО "Днепровский КПК" и ЧАО "Интеркорн" принадлежат Алексею Порошенко. В решении АМКУ говорится, что нарушения заключались в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года, а также в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.