Минфин привлек в бюджет 20,5 миллиарда от продажи ОВГЗ
21 декабря на аукционах ОВГЗ Министерство финансов привлекло в госбюджет 20,5 млрд грн. Об этом говорится в данных министерства.
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов предложило инвесторам девять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.
Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 2,4 года, 2,5 года, 3 года и 6 лет.
Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США, составляет 1 год. Наибольший спрос в гривневых инструментах был сосредоточен на 2-летних бумагах.
Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлечено более 12 млрд гривен.
Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,50%, 6 месяцев — 10,80%, 1 год — 11,88%, 1,5 года — 11,88%, 2 года — 12,78%, 2,4 года — 12,85%, 2,5-года- 12,9%, 3 года — 12,88%, а 6 лет — 13,25%.
В свою очередь от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $307,5 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах составляет 3,7%.
Напомним
14 декабря состоялся очередной аукцион ОВГЗ. Минфину удалось привлечь в бюджет 10 млрд грн.