Минфин привлек в бюджет 20,5 миллиарда от продажи ОВГЗ

21 декабря на аукционах ОВГЗ Министерство финансов привлекло в госбюджет 20,5 млрд грн. Об этом говорится в данных министерства.

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Министерство финансов предложило инвесторам девять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 2,4 года, 2,5 года, 3 года и 6 лет.