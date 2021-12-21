За два года объемы кешбэка выросли втрое, 85% обеспечивают три банка — НБУ
Три банка сконцентрировали 85% общего объема «кешбэков» и возвращали клиентам более трети объема заработанного интерчейнджа. Об этом говорится в
Зарабатывали и делились
«В 2021 году эта комиссия (интерчейндж — авт.) сосредоточилась в нескольких банках-эмитентах, для которых она является существенным источником комиссионных доходов. Они агрессивно наращивали объемы потребительского кредитования и соответственно количество платежных карт, однако не имели широкой сети терминалов», — говорится в отчете. Для поощрения клиентов они возвращали часть заработанных комиссий клиентам в виде кешбэков, объем которых за последние два года вырос более чем в три раза.
Доход или кешбэк
В Нацбанке предупреждают, что постепенное снижение комиссии интерчейндж, недавно начатое международными платежными системами (МПС), больше всего отразится на работе именно этих финучреждений.
«Приспособление участников рынка к новым условиям должно изменить структуру комиссионных доходов и временно замедлит их рост», — отмечается в отчете, и добавляется, что отдельные банки компенсируют снижение интерчейнджа уменьшением кэшбеков, которое уже началось в последние недели.
О ком речь
Нацбанк не называет банки. Однако нетрудно догадаться, что речь идет точно — об Универсал Банке, на базе которого работает виртуальный monobank. Второй — скорее всего, Альфа-Банк, а третий — ПУМБ.