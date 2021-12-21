Более $2000. Цена на газ в Европе снова бьет рекорды
Спотовая цена газа в Европе взяла новую «круглую» психологическую планку в $2000 за тысячу кубических метров. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные биржи.
Как изменились цены
Так, цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем во вторник достигла 174,61 евро за МВт. ч, то есть $2039 за тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов (бывший был зафиксирован в начале октября этого года).
В ноябре контракт «на день вперед» торговался на TTF в среднем по $1945, в декабре — $1316 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло 537 долларов.
Предыстория
В последний раз цены на газ преодолевали отметку $1700 на прошлой неделе в связи с заявлением руководителя Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоммана о том, что запуск роSSийского газопровода «Северный поток — 2» не состоится в начале 2022 года.
Напомним, что биржевая цена на газ в Европе осенью побила рекорд в $1900. Рост цен на газ в последние недели связан с восстановлением промышленности и низкими запасами в хранилищах, а также шантажа со стороны РоSSии, которая отказывается бронировать дополнительные мощности украинского транзита. Предприятия Европы в связи с удорожанием газа переходят на уголь и нефть.
Национальный банк Украины ожидает стремительного снижения цен на газ по окончании отопительного сезона в Европе весной 2022 года.