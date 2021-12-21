Более $2000. Цена на газ в Европе снова бьет рекорды

Спотовая цена газа в Европе взяла новую «круглую» психологическую планку в $2000 за тысячу кубических метров. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные биржи.

Фото: biz.censor.net

Как изменились цены

Так, цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем во вторник достигла 174,61 евро за МВт. ч, то есть $2039 за тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов (бывший был зафиксирован в начале октября этого года).

В ноябре контракт «на день вперед» торговался на TTF в среднем по $1945, в декабре — $1316 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло 537 долларов.

Предыстория

В последний раз цены на газ преодолевали отметку $1700 на прошлой неделе в связи с заявлением руководителя Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоммана о том, что запуск роSSийского газопровода «Северный поток — 2» не состоится в начале 2022 года.