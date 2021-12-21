Ипотеку можно получить без официальных доходов — НБУ
Отечественные банки выдают заемщикам, не имеющим официальных доходов, около 3% ипотечных ссуд. Это следует из диаграммы, опубликованной в «
Дают — бери
«Преимущественно банки не кредитуют, если у заемщика нет официальных доходов, однако готовы учитывать и другие источники поступлений», — говорится в отчете НБУ.
При этом, «около десятой части кредитов получили должники с официальным доходом менее 10 тыс. грн».
Среднее соотношение расходов по обслуживанию долга и доходов заемщика (DSTI) составляет около 48% и за год несколько возросло.
Ипотека растет
За первые 10 месяцев 2021 года банки выдали 8,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 7 млрд грн.
Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,5 раза в денежном выражении.
Новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости занимали еще большую долю, чем в сентябре: в октябре она составила почти 90% всех выданных ипотечных кредитов.
Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять наиболее активных банков заключили почти 90% новых сделок.
Средняя сумма договора в октябре снизилась до 803,9 тыс. грн с 858,1 тыс. грн в сентябре.